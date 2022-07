Πολιτική

Κυμπουρόπουλος: τα σκαλοπάτια “έδιωξαν” τον ευρωβουλευτή από εκδήλωση (εικόνες)

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί σε εκδήλωση, στην οποία είχε προσκληθεί.

Την αδυναμία να μπορέσει να παραστεί σε εκδήλωση, στην οποία ήταν προσκεκλημένος, σχολίασε δημοσίως, μέσω ανάρτησης στα social media, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Όπως ο ίδιος περιγράφει, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς όταν έφτασε στην είσοδο του κτηρίου, είδε, όπως αναφέρει, αυτό που πάντα τον φοβίζει: μια είσοδο με αρκετά σκαλιά!

«Σήμερα γύρισα πολύ στεναχωρημένος σπίτι μου... Ήμουν καλεσμένος σε μια επίσημη εκδήλωση, όχι κομματική, θα το έλεγα πολιτιστική-κοινωνική καλύτερα. Και μόλις έφτασα αντίκρισα το θέαμα που πάντα με φοβίζει... Μια είσοδο με αρκετά σκαλιά! Το εμπόδιο της συμμετοχής μου ήταν εκεί! Το εμπόδιο της κοινωνικότητάς μου ήταν μπροστά μου!

Εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν μόνο εγώ σε αυτό το σημείο, ήμασταν όλοι οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου που αναζητούμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε από οποιοδήποτε αξίωμα στη ζωή! Τελικά, την άφησα πίσω μου την εκδήλωση απογοητευμένος. Αλλά αν δε δηλώσουμε στην κοινωνία τι είναι αυτό που μας ενοχλεί για να ζήσουμε καλύτερα, πως τελικά θα την αλλάξουμε;», έγραψε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Αρχικώς, υπήρξε λανθασμένη αναφορά σε αρκετά ΜΜΕ, πως η εκδήλωση γινόταν στο Προεδρικό Μέγαρο και μάλιστα σε δημοσιεύματα δίνονται και... "λεπτομέρειες" για το περιστατικό, λόγω εκδήλωσης στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, ωστόσο, ο ίδιος ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος έσπευσε να διευκρινίσει πως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο ειναι απόλυτα προσβάσιμο για όσους κινούνται με αμαξίδιο.

