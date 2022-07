Κόσμος

Ουκρανία - Χάρκοβο: Νέα φονική επίθεση με πυραύλους

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα ουκρανικών πόλων από τις ρωσικές δυνάμεις, αυξάνοντας τον "φόρο αίματος", με θύματα κυρίως άμαχους.



Ρωσικό χτύπημα με πύραυλο στην ουκρανική πόλη Τσουχούιβ, στην περιοχή του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία 70χρονη γυναίκα, και να τραυματιστούν τρεις άλλοι, όπως ανακοίνωσε τοπικός κυβερνήτης.

Από το χτύπημα καταστράφηκε ένα διώροφο συγκρότημα κατοικιών, ένα σχολείο και ένα κατάστημα, ενώ μέλη σωστικών συνεργείων έκαναν έρευνες στα χαλάσματα, δήλωσαν ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ και η αστυνομία.

Αξιωματικός της αστυνομίας της περιοχής δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους κατά της πόλης από σημείο κοντά στην πόλη Μπελγκορόντ, στη δυτική Ρωσία, γύρω στις 03.30 τοπική ώρα.

Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους.

Κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Ντονμπάς

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα κλιμακώνουν ξανά τις επιθέσεις τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από ανασύνταξη των μονάδων τους.

Οι Ουκρανοί επιτελείς ανέφεραν ότι απωθήθηκαν ρωσικές επιθέσεις προς την κατεύθυνση της Μπαχμούτ και κοντά στη Ντανιέτσκ τις προηγούμενες 24 ώρες.

«Αφού ανασυντάχθηκε, ο εχθρός ξανάρχισε την επίθεση στον θερμικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μπουγλεγίρσκ και οι μάχες συνεχίζονται».

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτιμά επίσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα ολοκληρώνουν την επιχειρησιακή παύση τους μετά την κατάληψη των δίδυμων πόλεων Σεβεροντονιέτσκ και Λισιτσάνσκ.

Συμπλήρωσε πως προς το παρόν, οι εχθροπραξίες είναι ακόμη μικρής κλίμακας και ότι «εάν πράγματι η παύση των επιχειρήσεων έλαβε τέλος, οι Ρώσοι πιθανόν θα συνεχίσουν και θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους τις επόμενες 72 ώρες».





