Οικονομία

“Τουρισμός για Όλους”: Οδηγός με 15 ερωτήσεις - απαντήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Τα κριτήρια και οι όροι για τους υποψήφιους. Ποιοι και πότε θα πάρουν το άυλο voucher με την επιδότηση.

Σε λειτουργία τέθηκε, μέσω του vouchers.gov.gr, η πλατφόρμα για το νέο πλήρως αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» που αφορά στην επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής για 200.000 πολίτες.

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού -σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων- για την άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Με το νέο «Τουρισμός για Όλους PASS» οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μία άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν. 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” 1. Τι καλύπτει το πρόγραμμα; Το νέο πλήρως αναβαθμισμένο πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού, «Τουρισμός για Όλους», αφορά στην επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής για ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη τη χώρα. 2. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα; Σε κάθε δικαιούχο παρέχεται μία άυλη, ψηφιακή, προπληρωμένη κάρτα, στην οποία έχει πιστωθεί το ποσό της επιδότησης. 3. Σε τι διαφέρει φέτος το πρόγραμμα από τα προηγούμενα χρόνια; Ο προϋπολογισμός του νέου ψηφιακού προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» ανέρχεται φέτος στα 31 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το ποσό που απορροφήθηκε κατά τα προηγούμενα δύο έτη του προγράμματος. Αυξημένη είναι και η επιδότηση ανά δικαιούχο, με το ποσό να ανέρχεται στα 150 ευρώ, από 120 ευρώ που ήταν πέρυσι. Υψηλότερη είναι επίσης και η επιδότηση για ΑμεΑ, η οποία ανέρχεται στα 200 ευρώ, από 120 ευρώ που ήταν πέρυσι. Επιπροσθέτως, το voucher μπορεί πλέον να εξαργυρωθεί σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα) σε ολόκληρη την χώρα, ενώ η μεταφορά των χρημάτων στον πάροχο για την υπηρεσίας διαμονής είναι άμεση, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος. 4. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 16.000€ και οικογενειακό εισόδημα έως 28.000€, ποσό που προσαυξάνεται για κάθε παιδί. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά σε 200.000 δικαιούχους και η τελική επιλογή -εφόσον οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια είναι περισσότεροι- θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση. 5. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις; Το νέο πρόγραμμα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται να είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet, καθώς και να επιβεβαιώσει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και μία διεύθυνση e-mail. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σταδιακά -χωρίς χρονική προτεραιότητα- ανάλογα με τον λήγοντα ΑΦΜ του δικαιούχου, από το Σάββατο 16 Ιουλίου. Συγκεκριμένα: Όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από το Σάββατο 16 Ιουλίου.

Όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5 και 6, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Κυριακή 17 Ιουλίου. Από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 23:59, ενώ η σχετική διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ. Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης είναι το 210-2600610 και η γραμμή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της παράλληλα με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι, στους συνδέσμους: https://www.ktpae.gr/ και https://vouchers.gov.gr/ (μετά τις 12:00 μ.μ.). 6. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά; Ναι, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον κάθε μέλος έχει δικούς του κωδικούς στο Taxisnet και υποβάλλει φορολογική δήλωση. 7. Πώς εξαργυρώνεται το voucher; Η κάθε άυλη, ψηφιακή επιταγή εξαργυρώνεται στο τουριστικό κατάλυμα είτε εφάπαξ, είτε σε όσες δόσεις και σε όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο δικαιούχος. 8. Μέχρι πότε μπορεί να εξαργυρωθεί η ψηφιακή επιταγή; Το voucher είναι ατομικό και μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, μέχρι και τον Ιούνιο του 2023. 9. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί; Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ούτε στον αριθμό των διανυκτερεύσεων, ούτε στην περίοδο που ο δικαιούχος θα επιλέξει να κάνει χρήση της ατομικής του επιταγής. Μοναδική προϋπόθεση είναι το συνολικό ποσό της ανέπαφης πληρωμής να μην υπερβαίνει τα 150 ευρώ ή τα 200 ευρώ για ΑμεΑ. Δεν υπάρχει, επίσης, κάποιος γεωγραφικός περιορισμός, καθώς στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας. 10. Μπορούμε να δώσουμε κάποιο παράδειγμα; Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό των 150 ευρώ εφάπαξ, μπορεί όμως να «σπάσει» το συνολικό ποσό και να το χρησιμοποιήσει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με όποιον τρόπο επιθυμεί. Για παράδειγμα, μπορεί να δαπανήσει 50 ευρώ για τη διαμονή του σε κάποιο κατάλυμα κατά τους θερινούς μήνες και τα υπόλοιπα 100 ευρώ να τα χρησιμοποιήσει για τον ίδιο σκοπό το φθινόπωρο, τον χειμώνα, την επόμενη άνοιξη ή στις αρχές του επόμενου καλοκαιριού. Έτσι, το πρόγραμμα συμβάλει και στον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, δώδεκα μήνες τον χρόνο. 11. Τι προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων; Στο φετινό πρόγραμμα, έχει υπάρξει -για πρώτη φορά- ειδική πρόβλεψη, έτσι ώστε οι πάροχοι να αποζημιώνονται άμεσα, μέσω της άυλης ψηφιακής κάρτας του δικαιούχου, χωρίς τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων πληρώνονται την ίδια στιγμή και, ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν την επιταγή τους πιο εύκολα, ακόμη και εντός της υψηλής τουριστικής περιόδου. 12. Θα περιλαμβάνονται ως πάροχοι και τα τουριστικά γραφεία; Παρά την σχετική πρόθεση και προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού, δεν κατέστη δυνατόν τα τουριστικά γραφεία να περιληφθούν στους παρόχους σε αυτή τη φάση του προγράμματος, λόγω ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων και ενωσιακού δικαίου, τα οποία ήδη στην παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος είχαν δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα εξαργύρωσης και πληρωμής τόσο στους δικαιούχους, όσο και στα ίδια τα γραφεία. Εξετάζεται η δυνατότητα ενός συμπληρωματικού σκέλους του προγράμματος για τα τουριστικά γραφεία, με χαρακτηριστικά που να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του, προς όφελος όλων. 13. Τα ποσά είναι ακατάσχετα; Ναι, τα ποσά είναι ακατάσχετα, ασυμψήφιστα και αφορολόγητα τόσο για τους δικαιούχους, όσο και για τους παρόχους. 14. Καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης, όπως ακτοπλοϊκά εισιτήρια; Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής. Δεν καλύπτονται τοπικές μετακινήσεις, ούτε δαπάνες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 15. Τι γίνεται εάν κάποιος δικαιούχος δεν διαθέτει «έξυπνο» κινητό για ανέπαφη πληρωμή; Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτε ο δικαιούχος χάνει την επιδότηση. Και αυτό γιατί, η χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να γίνει και μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα για απευθείας χρέωση από τον πάροχο, με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας του δικαιούχου.





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Νόμιζαν ότι έκανε ηλιοθεραπεία για ώρες, αλλά είχε πεθάνει...

Πρέβεζα: σύλληψη νεαρού για ασέλγεια σε 35χρονη... στην μέση του δρόμου!

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο