Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αναζωπυρώσεις και νέα εκκένωση οικισμού

Μάχη με διαρκείς αναζωπυρώσεις, λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δίνουν οι πυροσβέστες, που προσπαθούν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Νέα αναζωπύρωση έχει προκληθεί από τους ανέμους που πνέουν, στην περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά βρίσκεται στο μέτωπο του 'Αι Γιώργη και με εντολή του δημάρχου Γιάννη Ταταράκη έχουν εκκενωθεί πολυτελείς κατοικίες ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους διαμένοντες τουρίστες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ταταράκης έκανε λόγο για ανυπολόγιστες καταστροφές με κόστος στη ζωή των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου ενώ διατηρεί ισχυρές υποψίες ότι όλα όσα συνέβησαν από χθες το μεσημέρι αφορούν σε εμπρησμό.

Ο ίδιος αντιμετώπισε αναπνευστικό πρόβλημα όταν βρέθηκε μερικώς εγκλωβισμένος στο χωριό Μέλαμπες με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική παρέμβαση. "Είμαι καλά στην υγεία μου αυτή την ώρα όμως ανησυχώ για το θέμα των αναζωπυρώσεων οι οποίες ενισχύονται συνεχώς και σε πολλά μέτωπα λόγω των μποφόρ που επικρατούν στην περιοχή".

Πέρα τον πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών που δρουν στα σημεία της φωτιάς, ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο ERICSON ενώ αναμένεται να φτάσει ακόμη ένα από την Τρίπολη, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής.

Το δυστύχημα είναι ότι τα καναντέρ δεν έχουν τη δυνατότητα να ανεφοδιαστούν λόγω κυματισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση όλων των εστιών από Κρύα Βρύση μέχρι και πιο νότια στο Ροδάκινο.

Η φωτιά που ξεκίνησε χθες νωρίς το μεσημέρι έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα αγροτολιβαδικής γης, ελαιώνες, μελίσσια και βοσκοτόπια.

Οι κάτοικοι των 6 οικισμών που είχαν εκκενωθεί προληπτικά τις προηγούμενες ώρες επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η καταστροφή από τις φλόγες ξεκινάει από Κρύα Βρύση, Ορνέ, Μέλαμπες, Σαχτούρια και έφτασε μέχρι τις πρώτες κατοικίες παραθεριστικές της Αγίας Γαλήνης. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Λιονή, πρόκειται για μία καταστροφή, η οποία θα καθυστερήσει την ανάταξη δυνάμεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής.

Το χρονικό της φωτιάς

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής. Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και πέρασε στην Ορνέ και έφτασε στις Μέλαμπες, για τις οποίες δόθηκε εντολή εκκένωσης και εστάλη μήνυμα από το 112. Συνολικά για έξι χωριά της περιοχής δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Η φωτιά πέρασε την επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Ρέθυμνο στην Αγία Γαλήνη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων μεταξύ των χωριών Ορνές, Κρύα Βρύση, Σαχτούρια και Μέλαμπες. Καίγονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπως και χορτολιβαδικές, ζημιές υπάρχουν και στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν χθες 5 ελικόπτερα, τα 4 πυροσβεστικά και 1 Chinnok της Αεροπορίας Στρατού τα οποία αποσύρθηκαν με την δύση του ηλίου

Εκκενώθηκαν έξι οικισμοί

Λίγο μετά τις 22:00 της Παρασκευής δόθηκε εντολή, από τον Δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη και τους υπεύθυνους από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας, να εκκενωθούν τα χωριά Σαχτούρια, Κρύα Βρύση και Άγιος Γιώργης, ενώ νωρίτερα εκκενώθηκαν τα χωριά Ορνέ, Άγιος Παύλος και Μέλαμπες.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης, αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισε ηλικιωμένη

Η ατμόσφαιρα στο χωριό Ορνέ ήταν αποπνικτική νωρίτερα λόγω των πυκνών καπνών, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία φυγάδευαν τους ηλικιωμένους σε κοντινά χωριά και συγγενικά σπίτια. Παράλληλα, κτηνοτρόφοι απομάκρυναν τα ζώα τους από την περιοχή.

Στο μεταξύ, δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο, ζήτησαν αρχικά την συνδρομή του Κέντρου Υγείας Σπηλίου προκειμένου μια 92χρονη κατάκοιτη να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα και δύσπνοια στο Κέντρο Υγείας, όπου οι ιατροί έκριναν ως απολύτως αναγκαία τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου όπου θα συνεχίσει τη νοσηλεία της.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρά στον αγκώνα ένας πυροσβέστης.

