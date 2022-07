Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Ανδρέας” - Θάνατος 49χρονου: Παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου

Η αδερφή του ξεσπά για τον αναίτιο θάνατο του αδερφού της. Πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η οικογένεια.

Παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», μετά την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη.

Την παραίτηση του είχε ζητήσει ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ενώ όπως έγινε γνωστό χρέη διοικητή εκτελεί πλέον ο αναπληρωτής διοικητής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό από τον διοικητή.

Μετά από την αξιολόγηση του πορίσματος της κατεπείγουσας έρευνας ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης διέταξε κατεπείγουσα ΕΔΕ. Παράλληλα ζήτησε την παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου Πάτρας "Άγιος Ανδρέας" και την ενεργοποίηση των διατάξεων της θέσης σε αργία για όσους ευθύνονται για τη λανθασμένη αξιολόγηση του περιστατικού.

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας είχε διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση αφού έλαβε από το νοσοκομείο της Πάτρας “Άγιος Ανδρέας” το αποτέλεσμα της πρώτης έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο εφημέρευαν πάνω από 70 γιατροί όλων των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να ελέγξουν το περιστατικό.

Βαρύς φαίνεται πως θα πέσει ο πέλεκυς και στη νοσοκόμα που υποδέχθηκε τον άτυχο πατρινό, όταν έφθασε στο νοσοκομείο.

Θυμίζουμε πως όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του, όταν ο άνδρας έφθασε στο νοσηλευτήριο, που δεν εφημέρευε, αλλά αποφάσισε να ζητήσει εκεί βοήθεια καθώς διέμενε στην ευρύτερη περιοχή, η νοσοκόμα στα ΤΕΠ δεν κάλεσε γιατρό να τον εξετάσει, απλά του είπε να μεταβεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου είχε εφημερία για να τον δεi γιατρός.

Η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχεται πως δεν έκανε σωστή εκτίμηση της κρισιμότητας του περιστατικού, καθώς ο 49χρονος έφθασε στα ΤΕΠ με τα πόδια και όπως είπε τον είχε δει γιατρός την ίδια ημέρα και είχε διαγνώσει ψύξη. Ωστόσο παρότι της ανέφερε πως πονούσε και δεν αισθανόταν δεν κινητοποίησε το ιατρικό προσωπικό που εργαζόταν το βράδυ της Τετάρτης (περίπου 70 γιατροί όλων σχεδόν των ειδικοτήτων) για να τον περιθάλψει.

Η ίδια πάντως αναμένει το πόρισμα της ΕΔΕ που θα καθορίσει και την μελλοντική τύχη της, δεδομένου πως κινδυνεύει να τεθεί σε αργία. Να σημειωθεί ότι εργαζόταν επί σειρά ετών στο Δρομοκαΐτειο, από το οποίο και μετακινήθηκε το περασμένο έτος στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Οργισμένη η αδελφή του 49χρονου

Μιλώντας για την κατάσταση που βιώνει η οικογένεια του θύματος, η αδελφή του αδικοχαμένου άνδρα μίλησε μη μπορώντας να συγκρατήσει την οργή της για αυτούς που οδήγησαν τον αδελφό της στο θάνατο.

«Το νοσοκομείο του «Αγίου Ανδρέα» έχει μια πρωτοπορία. Έκαναν μια λεκτική και εικονική διάγνωση. Είδαν, άκουσαν και δεν εξέτασαν τον αδελφό μου και τον εκτέλεσαν τον αδελφό μου. Δεν έχει ξανασυμβεί» σημείωσε.

«Όπως τον καιρό των lockdown βγαίναμε στα μπαλκόνια για να χειροκροτήσουμε τους γιατρούς, έτσι να βγούμε και τώρα στα μπαλκόνια για να χειροκροτήσουμε τους γιατρούς του «Αγίου Ανδρέα» που εκτέλεσαν τον αδερφό μου και τον άφησαν να πεθάνει», είπε με δάκρυα στα μάτια η αδερφή του 49χρονου.

«Ευχαριστώ τη δικαιοσύνη που το ξεκίνησε, αλλά θέλω να την ευχαριστήσω αν το τελειώσει» πρόσθεσε για την έρευνα που έχει διαταχθεί για να αποσαφηνιστεί τι έγινε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας.

Στη συνέχεια, απηύθυνε μήνυμα στον ίδιο τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, καλώντας τον να την κοιτάξει στα μάτια και να της πει ότι έγινε λάθος με τη ζωή του αδερφού της.

«Μπορεί να έρθει ο κύριος Πλεύρης και να με κοιτάξει στα μάτια; Τι θα μπορούσε να μου πει ο κύριος Πλεύρης αν τον είχα μπροστά μου; Τι θα έλεγε εκείνος αν ήταν η δική του μάνα στη θέση της δικής μου που μέσα σε λίγους μήνες έχασε και δεύτερο παιδί;» συμπλήρωσε η αδερφή του 49χρονου ζαχαροπλάστη που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

Το απόγευμα η κηδεία

Στο μεταξύ σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα το απόγευμα τον Θεόδωρο Νεμουτιάνο, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο άτυχος άνδρας θα κηδευτεί στο Σκιαδά Τριταίας.

Η κηδεία του θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.

πηγή: alpha, tempo24.news

