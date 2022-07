Κοινωνία

Φωτιές σε Αχαΐα και Αρκαδία: ρίψεις νερού και από αέρος

Αντιμέτωποι με ακόμη δύο μέτωπα ειναι οι πυροσβέστες στην Αργολίδα. Φωτιά και στην Ναυπακτία.

Αντιμέτωποι με νέα μέτωπα ειναι πυροσβέστες σε πολλές περιοχές της χώρας το Σάββατο, παράλληλα με την αναζωπύρωση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Η αναζωπύρωση στην περιοχή του Αη Γιώργη (δυτικα της Αγίας Γαλήνης) καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ ισχυρός άνεμος σπρώχνει την πυρκαγιά προς τη θάλασσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ελληνικό της Βόρειας Κυνουρίας. Την "χτύπησαν" από την πρώτη στιγμή αεροπλάνα τύπου PZL, που ήταν σε περιπολία, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα και επίγειες δυνάμεις.

Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα, ενώ συνολικά τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ελληνικό Βόρειας Κυνουρίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2022

Ακόμη δύο φωτιές ξέσπασαν στον κάμπο της Αργολίδας

Άλλη μια φωτιά που προκαλεί ανησυχία είναι σε εξέλιξη στην Καλλιθέα Αχαΐας, στο νεκροταφείο του Προφήτη Ηλια.

Η φωτιά καίει δασική έκταση.

Επι τόπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος επιχεορούν ένα Erickson και 2 Tractores.

#Πυρκαγιά ??σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα δήμου Πατρέων Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2022

Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Παλαιοπαναγιά Ναυπακτίας.





