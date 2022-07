Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Κονδύλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί τον θάνατο του Γιώργου Κονδύλη. Το συγκινητικό "αντίο" της ΕΟΚ.

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί τον θάνατο του επί σειρά ετών γενικού διευθυντή του ΕΣΑΚΕ, Γιώργου Κονδύλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του επαγγελματικού μπάσκετ της χώρας. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη ΕΣΑΚ (νυν ΕΣΑΚΕ) πριν από 30 χρόνια (1992/1993). Διετέλεσε για χρόνια αναπληρωτής γενικός διευθυντής της διοργανώτριας αρχής, πριν διαδεχθεί τον Κώστα Ρήγα στην θέση του γενικού διευθυντή.

Αποχώρησε από τον ΕΣΑΚΕ μετά τη συνταξιοδότησή του στις αρχές του 2022. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΟΚ αναφέρει: «Ενας άνθρωπος που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στο μπάσκετ, δεν είναι πια κοντά μας. Ο Γιώργος Κονδύλης, επιτελικό στέλεχος του ΕΣΑΚΕ από την ημέρα ίδρυσης κιόλας του συνδέσμου, έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας τη θλίψη στους δικούς του ανθρώπους μα και σε όλους όσοι τον γνώρισαν έστω και λίγο.

Ο Γιώργος Κονδύλης υπήρξε ένας ευγενικός και πρόσχαρος άνθρωπος, έτσι αντιμετώπιζε κάθε είδους δυσκολία από τις πολλές που υπήρξαν στην καθημερινότητα του χώρου, ήταν ένας καλός συνεργάτης και έτσι κατάφερνε να φέρνει και αποτελέσματα σε ενέργειες που είχαν ουσιαστική συμβολή στη διαρκή πρόοδο του επαγγελματικού μπάσκετ στη χώρα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και στους οικείους του για τη μεγάλη απώλεια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Νόμιζαν ότι έκανε ηλιοθεραπεία για ώρες, αλλά είχε πεθάνει...

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο

“Τουρισμός για Όλους”: Voucher 150 ευρώ στους δικαιούχους