Πτώση ελικοπτέρου στη Σάμο: Θρήνος στην κηδεία του Έλληνα που σκοτώθηκε (εικόνες)

Ανατριχιαστική η στιγμή του σπαραγμού της μητέρας του 49χρονου διερμηνέα που έχασε τη ζωή του στη Σάμο.

Στο κοιμητήριο της Άνω Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 49χρονου Έλληνα διερμηνέα που έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο την Τετάρτη, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο νησί.

Πλήθος κόσμου έχει σπεύσει για το τελευταίο «αντίο» στον 49χρονο, ενώ τραγική φιγούρα είναι η μητέρα του, ο σπαραγμός της οποίας ήταν ανατριχιαστικός.

Ο 49χρονος Θεόδωρος Βλάχος ο οποίος ήταν απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Το χρονικό της συντριβής

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο Mi 8 είχε απογειωθεί από Σάμο ώρα 16:39 και το ατύχημα συνέβη στις 17:55.

Στην περιοχή που επιχειρούσε κατάσβεση το πυροσβεστικό ελικόπτερο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι τουλάχιστον 6 μποφόρ. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αποτελούσαν ένας Ρουμάνος, δύο Μολδαβοί και ένας Έλληνας μεταφραστής.

Στην περιοχή ξεκίνησε άμεσα έρευνες το δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Mi 8 που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και έχει φτάσει επίσης ένας σκάφος του Λιμενικού.

Περίπου στις 18:30, σχεδόν 35 λεπτά μετά την συντριβή του ρωσικής κατασκευής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, άντρες του Λιμενικού εντόπισαν σώο τον Μολδαβό μηχανικό, για τον οποίο αρχικά ειπώθηκε πως ήταν ο πιλότος.

Λίγο πριν τις 19:30 εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα βρέθηκε και περισυνελέγη από το Λιμενικό Σώμα και ο τρίτος.

Σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος, ο Αερολιμεναρχης Σάμου έχει ενημερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (που υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών) για να προχωρήσει στη διερεύνηση των αιτιών.

