Παναθηναϊκός: ο Άντριους το νέο μεταγραφικό απόκτημα

Ο Άντριους θα καλύψει το κενό που προέκυψε στην περιφέρεια των «πράσινων» από την αποχώρηση του Ντάριλ Μέικον.

Την έκτη του μεταγραφή, μετά τους Ντέρικ Γουίλιαμς, Πάρις Λι, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Μάριους Γκριγκόνις και Νέιτ Γουόλτερς, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άντριου Άντριους, με τον Αμερικανό κόμπο γκαρντ να δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Άντριους θα καλύψει το κενό που προέκυψε στην περιφέρεια των «πράσινων» από την αποχώρηση του Ντάριλ Μέικον, ενώ την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπούρσασπορ 14 πόντους (39.8% στο τρίποντο), 2.6 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Άντριου Άντριους για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Άντριους γεννήθηκε στις 25 Μάϊου του 1993 στο Portland των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.88μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο University of Washington και στη σεζόν της αποφοίτησής του (2015-2016) είχε 20.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τον Δεκέμβριου του 2016 μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της τουρκικής Best Bal?kesir και σε 19 αγώνες είχε 14.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τη σεζόν 2017-2018 βρέθηκε στους Delaware 87ers, τη θυγατρική των Philadelphia 76ers.

Τον Νοέμβριο του 2018 υπέγραψε στη λετονική VEF Riga και στη VTB μέτρησε 8.8 πόντους, 3.3 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Hapoel Afula του Ισραήλ έχοντας 26.7 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 6.0 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά ματς.

Τον Ιούλιο του 2019 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Buyukcekmece και σε 16 αγώνες είχε 19.9 πόντους, 4.5 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Έκλεισε τη σεζόν 2019-2020 στην ισραηλινή Maccabi Haifa με απολογισμό 13.4 πόντους, 2.6 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ σε 7 παιχνίδια.

Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 αγωνίστηκε στην Darussafaka έχοντας 16.1 πόντους, 3.4 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ στην τουρκική λίγκα.

Η σεζόν 2021-2022 τον βρήκε στην Frutti Extra Bursaspor με την οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Eurocup, έχοντας 14 πόντους, 4.2 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στο τουρκικό πρωτάθλημα μέτρησε 14.4 πόντους με 47.2% ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα, 3.3 ριμπάουντ 4.4 ασίστ ανά αγώνα».

