Φωτιά στην Αχαΐα: μαίνεται η πυρκαγιά - μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών

"Μάχη" των πυροσβεστικών δυνάμεων να "κόψουν" το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Μήνυμα, μέσω της υπηρεσίας επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης 112 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχές Πλατανόβρυση και Αγία Παρασκευή, Αχαΐας, ώστε να εκκενώσουν προληπτικά τις κοινότητες και να κινηθούν προς την Χαλανδρίτσα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Καλλιθέα της Πάτρας και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα δήμου Πατρέων Αχαΐας και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά ??σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα δήμου Πατρέων Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2022

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, Καλλιθέα της Πάτρας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 118 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και έξι ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα κλιμάκια της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και ανακριτικό τμήμα, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

