Νικόλαος Παπαγεωργίου: Πέθανε ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης και δωρητής

Έφυγε από την ζωή ο Νικόλαος Παπαγεωργίου. Πώς κατάφερε, μαζί με τον αδελφό του Λεωνίδα, να ιδρύσει ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών, ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, μεγάλος εθνικός ευεργέτης και από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες στον τομέα της γουνοποιίας. Μαζί με τον προσφάτως αποβιώσαντα αδελφό του Λεωνίδα υπήρξαν δωρητές του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Παπαγεωργίου και της Αλεξάνδρας Γκίμπα, ο Νικόλαος Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1930 στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Έχοντας χάσει νωρίς τον πατέρα του στο πόλεμο του 1940, αναγκάστηκε να δουλεύει από παιδί για να στηρίξει την οικογένειά του. Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής τον όπλισαν με θάρρος και επιμονή. Φιλομαθής και άοκνος, ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα το 1953 μαζί με τα αδέλφια του Λεωνίδα και Απόστολο. Από νωρίς επικεντρώθηκε στην παραγωγή και το εμπόριο γούνας, πάντα με στόχο τις εξαγωγές στις αγορές του εξωτερικού.

Το διορατικό πνεύμα και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο ανέδειξαν τις εταιρίες της οικογένειας στην κορυφή της Ελλάδας ήδη από το 1963. Το όνομα Παπαγεωργίου έγινε συνώνυμο με την υψηλή ποιότητα και την πρωτοπορία και μέσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 κυριάρχησε όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια αγορά.

'Ανθρωπος με τόλμη και κοινωνική ευαισθησία, ο Νικόλαος Παπαγεωργίου δεν περιορίστηκε στο τιμόνι του δραστήριου ομίλου των επιχειρήσεών του. Μαζί με τον αδελφό του Λεωνίδα δημιούργησαν το 1991 το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Έχοντας όραμα και στόχο την προσφορά στην ελληνική κοινωνία, διέθεσαν 30 εκατομμύρια δολάρια και ανέλαβαν την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Πλούσια ήταν η φιλανθρωπική προσφορά και το κοινωνικό του έργο στην γενέτειρά του, την ιστορική πόλη της Σιάτιστας, όπου έκανε δωρεές για την κατασκευή και συντήρηση του Γυμνασίου και Λυκείου και την ανακατασκευή των εκκλησιών «'Αγιος Δημήτριος» και «Προφήτης Ηλίας». Χορηγούσε υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους μαθητές του Δήμου Βοΐου, για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Ήταν παντρεμένος με την 'Αννα Τζιουρά, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τον Μάρκο.

Τη θλίψη τους για την απώλεια του Νικολάου Γ. Παπαγεωργίου εκφράζουν το Δ.Σ και οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Τη θλίψη τους για την απώλεια του Νικολάου Γ. Παπαγεωργίου, που έφυγε σήμερα σε ηλικία 92 ετών, και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, εκφράζουν το διοικητικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του οποίου ο εκλιπών υπήρξε δωρητής.

Σε ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος αναφέρεται ότι ο Νικόλαος Παπαγεωργίου ξεχώρισε με το ήθος του και τη συνέπεια λόγων και έργων, αναγορεύθηκε από το ελληνικό κράτος σε μεγάλο εθνικό ευεργέτη και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και τίτλους, με μέγιστη την απονομή του οφικίου του άρχοντα Ακτουαρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Νοσοκομείου έχει ως εξής:

«Την απώλεια του Δωρητή του Νοσοκομείου και Εθνικού Ευεργέτη, Νικόλαου Παπαγεωργίου, σε ηλικία 92 ετών, θρηνεί το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου αποχαιρετούν με οδύνη μία σπουδαία προσωπικότητα που διακρίθηκε για την κοινωνική και φιλανθρωπική του δράση.

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου ήταν γεννημένος στη Σιάτιστα. Υπήρξε από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες της χώρας στη γουνοποιία. Οι κοινωνικές του ευαισθησίες όμως τον ώθησαν πολύ πιο μακριά από την επιχειρηματική του δράση, στην ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο, η οποία δεν σταμάτησε ούτε στιγμή κατά την διάρκεια της ζωής του και αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα και κινητήριο δύναμη για όλους μας.

Με τον αδελφό του Λεωνίδα σύστησαν το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και χάρη στη δωρεά τους κατασκευάστηκε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος από την έναρξη της λειτουργίας του έως τον Απρίλιο 2009 καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ενώ υπήρξε μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

Ξεχώρισε με το ήθος του και τη συνέπεια λόγων και έργων, αναγορεύθηκε από το Ελληνικό Κράτος σε μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και τίτλους με μέγιστη την απονομή του οφικίου του άρχοντα Ακτουαρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η οικογένεια του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου τον αποχαιρετά με ανείπωτη θλίψη και απέραντη ευγνωμοσύνη, εκφράζει δε τα ειλικρινέστατα και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του».

