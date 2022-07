Κοινωνία

Πυροσβεστική: Ρεκόρ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο - Η εικόνα από Αχαϊα και Ρέθυμνο (εικόνες)

"Μάχη" με τις φωτιές, τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πως εξελίσσονται οι φωτιές σε Αχαϊα και Ρέθυμνο.

Δεν έχει τέλος και φέτος ο εφιάλτης με τις φωτιές που κατακαίνε τη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκδηλώθηκαν 71 δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες.

Όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική οι περισσότερες από τις φωτιές αντιμετωπίστηκαν σε αρχικό στάδιο, ωστόσο κάποια μέτωπα είναι εξαιρετικά δύσκολα ως προς την αντιμετώπιση τους όπως δείχνουν και τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία

71 δασικές #πυρκαγιές??εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ενημέρωση για τις #πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και στην Καλλιθέα Πατρών. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/1yfJagN2oY pic.twitter.com/4KzUY7jzxF — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2022

Πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας

Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή, Καλλιθέα, της Πάτρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, αν και όπως σημειώνεται, η έκταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη.

Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα τέσσερα αεροπλάνα και τα έξι ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων συντονιστικό, θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος του πύρινου μετώπου, που ξεκίνησε από την Καλλιθέα της Πάτρας, έχει περάσει στον γειτονικό δήμο Ερυμάνθου και όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, «η φωτιά καίει δασική έκταση σε ορεινή και δύσβατη περιοχή της Πλατανόβρυσης».

Παράλληλα, ο δήμαρχος είπε ότι «είναι θετικό το γεγονός πως έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν μέχρι τώρα αναφορές για ζημιές σε σπίτια».

Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η φωτιά στην Ορνέ του δήμου Αγίου Βασιλείου

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η φωτιά που κατακαίει από χθες το μεσημέρι στην Ορνέ του δήμου Αγίου Βασιλείου, μετά την σχεδόν πλήρη αποδυνάμωση της που είχαν επιτύχει οι σημαντικές σε αριθμό πυροσβεστικές δυνάμεις τις πρωινές ώρες. Συχνές αναζωπυρώσεις σε πολλά και διαφορετικά σημεία κρατούν σε εγρήγορση τα 30 πυροσβεστικά οχήματα και τους 140 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες σχεδόν όλης της Κρήτης. Το γεγονός ότι η φωτιά διατηρείται σε σημεία με χαμηλή βλάστηση κάνει τους υπεύθυνους να αισιοδοξούν όπως επίσης τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι έχουν πληγεί κυρίως σε ότι αφορά τις γεωργικές τους καλλιέργειες, τους ελαιώνες, το ζωικό κεφάλαιο και τα μελίσσια που οι φλόγες κατέκαψαν. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συνεχίζουν τις ρίψεις για όσο διαρκέσει ακόμη το φως της ημέρας βοηθώντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Στο Ροδάκινο όπου το δεύτερο μέτωπο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από χθες το μεσημέρι, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο με τους πυροσβέστες και εθελοντές να επιτηρούν και να επεμβαίνουν όποτε υπάρχει αναζωπύρωση. Στην περιοχή δρουν 7 οχήματα με 40 πυροσβέστες.

Στο μεταξύ οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σ. Ντάφης, Γ. Κύρος και Κ. Λαγουβάρδος με άρθρο τους στην επίσημη σελίδα της υπηρεσίας, δημοσίευσαν δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης η οποία αποκαλύπτει όπως αναφέρουν: «…το μέγεθος της καταστροφής από τη δασική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σχεδόν 15.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη σε λιγότερο από ένα 24ωρο, με τη δορυφορική μέτρηση του ευρωπαϊκού δορυφόρου να πραγματοποιείται στις 12:10 το μεσημέρι του Σαββάτου 16/7, ενώ υπήρχαν ακόμη ενεργές εστίες (κίτρινα και πορτοκαλί στίγματα)».

Πρόκειται όπως αναφέρουν για «μεγάλη οικολογική και οικονομική καταστροφή προκάλεσε η δασική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο που ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Ιουλίου 2022 κοντά στη Κρύα Βρύση. Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν το απόγευμα του Σαββάτου 16/7 δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών μέσων, καθώς σημειώνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι θερμικές ανωμαλίες στο έδαφος όπως καταγράφηκαν από δορυφόρους το βράδυ της Παρασκευής 15/7 και το Σάββατο 16/7. Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι τα ενεργά μέτωπα το απόγευμα του Σαββάτου έχουν περιοριστεί σημαντικά σε έκταση, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων όμως να παραμένει υψηλός λόγω των ισχυρών ανέμων. Εκτίμηση της καμένης έκτασης θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα υψηλότερης ανάλυσης».

Από την πλευρά της η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για το σύνολο της Κρήτης είναι: 4 (πολύ υψηλός). Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας που προβλέπεται στο σχεδιασμό μας για την λήψη επιπλέον μέτρων, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Για τις επιπτώσεις της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμβολή των κοινοτικών ταμείων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Όπως αναφέρει: «Τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, τα χωριά Ορνέ, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, 'Αγιος Γεώργιος, 'Αγιος Παύλος και Μέλαμπες έχουν εκκενωθεί καθώς πυρκαγιές σαρώνουν χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων κυρίως με ελαιόδεντρα, ενώ έχουν αποτεφρώσει και χιλιάδες πρόβατα και μελίσσια. Για το λόγο αυτό ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ποιο τρόπο μπορεί να υποστηρίξει την Κρήτη για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές και ποιες επιπρόσθετες μορφές βοήθειας θα μπορούσαν να παρασχεθούν για την αντιστάθμιση των ζημιών που υπέστησαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη».

Στις Μέλαμπες, την ώρα της αναζωπύρωσης της φωτιάς βρέθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ανδρέας Ξανθός και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη. Ο κ. Ξανθός σχετική αναφορά του αναφέρει: «Αγωνία για τον έλεγχο της καταστροφικής πυρκαγιάς, σεβασμός για την προσπάθεια των πυροσβεστών, καθολική απαίτηση για άμεση «επούλωση των πληγών» και στήριξη των ανθρώπων που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές στις περιουσίες τους. Πάνω απ/ όλα συνεχή ετοιμότητα, αναδιοργάνωση και σοβαρή ενίσχυση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Γιατί η κλιματική κρίση μας «δείχνει τα δόντια» της».

