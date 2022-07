Πολιτική

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τίμησε αστυνομικό που έσωσε βρέφος σε παραλία

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας τιμώντας την Αστυνόμο Β΄ Μάρθα Κίτσιου που έσωσε ένα βρέφος σε παραλία των Χανίων .

Την ικανοποίηση του για το έργο της ΕΛΑΣ στην Κρήτη, εξέφρασε σήμερα από τα Χανιά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος που κλείνοντας την τριήμερη επίσκεψη του στην Κρήτη, συναντήθηκε με αξιωματικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.

« Και εδώ στα Χανιά η εικόνα είναι ικανοποιητική από το σημαντικό έργο αστυνόμευσης που παράγει η αστυνομία η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, βρίσκεται κοντά στους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τους επιτελείς της ΕΛΑΣ στα Χανιά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων και όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, « ήδη η Αστυνομική Διεύθυνση οργανώνει νέες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με την αυτοδιοίκηση, με επισκέψεις στα σχολεία όταν ανοίξουν ξανά, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπιστεί η πολύ μεγάλη αυτή, κοινωνική μάστιγα».

Σύμφωνα με τον κ Θεοδωρικάκο οι στατιστικές δείχνουν ως βασικές αιτίες των τροχαίων το αλκοόλ, τη μέθη και τη χρήση κινητού.

« Θα παρακολουθούμε διαρκώς την δράση των υπηρεσιών μας σε αυτό τον τομέα», τόνισε.

Ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε ήταν αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με πολύ μεγάλη σημασία.

Κατά την επίσκεψη του στα Χανιά ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με την Αστυνόμο Β' Μάρθα Κίτσιου η οποία την προηγούμενη Δευτέρα κάνοντας χρήση των γνώσεών της στις πρώτες βοήθειες έσωσε βρέφος που κινδύνεψε σε παραλία της πόλης.

Όπως είπε, « μητέρα δύο μικρών παιδιών έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και την αποτελεσματικότητά της. Όλα αυτά που κάνουν την Αστυνομία απαραίτητη για την ασφάλεια μας. Της αξίζουν πολλά μπράβο και είμαι σίγουρος ότι εδώ στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα είναι χιλιάδες αστυνομικοί που σώζουν ζωές χάρη στον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία τους».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το πρόβλημα της υποστελέχωσης της ΕΛΑΣ και στα Χανιά επισημαίνοντας ότι η αστυνομία σε όλη την Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο δυναμικό περί τους 56.000 άνδρες και γυναίκες.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «εμείς φροντίζουμε την ορθολογική κατανομή αυτών των ανθρώπων όσο αυτό είναι εφικτό.

Το λέω έτσι γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το 70% της εγκληματικότητας υπάρχει στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι μόλις το 30% της δύναμής μας».

Από τα Χανιά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην συνολική αξιοποίηση του δυναμικού της ΕΛΑΣ, με βελτίωση της εκπαίδευσης, ενώ ανακοίνωσε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο αναβαθμίζεται καθοριστικά όπως είπε η εκπαίδευση των αστυνομικών.

Ταυτόχρονα προωθείται η απελευθέρωση των αστυνομικών δυνάμεων από μια σειρά πάρεργα .

Όπως είπε ένα από αυτά, είναι η διακίνηση των δικογράφων και επεσήμανε ότι σε όλη την Ελλάδα 1500 αστυνομικοί διακινούν κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύρια δικόγραφα.

« Αυτοί οι αστυνομικοί λείπουν από τις υπηρεσίες τους και από τον Σεπτέμβριο αυτοί οι αστυνομικοί απελευθερώνονται καθώς η διακίνηση των δικογράφων θα γίνεται πλέον ψηφιακά», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών είπε πως «για ένα θέμα που τόσο δεσμευτικά, κατηγορηματικά και συγκροτημένα έχει μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο συζήτησης. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος, όταν οι Έλληνες θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα πάρουν μία νέα σωστή απόφαση, για μια νέα νίκη της ΝΔ, με αυτοδυναμία και πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στα Χανιά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Κυδωνίας - Αποκορώνου Δαμασκηνό.

