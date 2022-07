Κόσμος

Ιταλία - Κόντε: ήταν μια αντίδραση στις ταπεινώσεις που δεχθήκαμε

Ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στην παραίτηση που υπέβαλε.

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο ανήρτησε απόψε στο Facebook, ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στην παραίτηση που υπέβαλε, την περασμένη Πέμπτη, ο Ιταλός πρωθυπουργός ο Μάριο Ντράγκι. Παραίτηση την οποία, προς το παρόν, ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα αποφάσισε να μην κάνει δεκτή.

«Αν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις, τα Πέντε Αστέρια δεν θα μπορέσουν να μοιραστούν την ευθύνη της συμμετοχής στην κυβέρνηση. Η αποχή μας στην Γερουσία, κατά την ψήφο εμπιστοσύνης, δεν σήμαινε ότι δεν θέλαμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση, αλλά ήταν μια αντίδραση στις ταπεινώσεις που δεχθήκαμε», τόνισε ο Κόντε.

«Με εποικοδομητικό πνεύμα, καλέσαμε τον Ντράγκι να ξεκινήσει διάλογο πάνω σε θέματα που για μας αποτελούν προτεραιότητα, και με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ξεπεραστεί η κοινωνική και οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν λάβαμε ακόμη απάντηση, καταγράψαμε κάποια γενικού περιεχομένου "ανοίγματα", σε ό,τι αφορά επείγοντα θέματα, αλλά χωρίς καμία συγκεκριμένη απόφαση», πρόσθεσε ο επικεφαλής των «πεντάστερων».

Με το μήνυμά του αυτό, ουσιαστικά ο Τζουζέπε Κόντε θέλησε να υπογραμμίσει ότι η «διάσωση» της ιταλικής κυβέρνησης ευρείας συμμετοχής, εξαρτάται από τον ίδιο τον Ντράγκι, και όχι από το Κίνημα Πέντε Αστέρων. Έως τώρα, δηλαδή, η κυβερνητική κρίση που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη, δεν φαίνεται να μπορεί να λυθεί, χάρη σε κάποιο συμβιβασμό και η απόσταση που χωρίζει τις θέσεις των Πέντε Αστέρων από εκείνες του Ιταλού τεχνοκράτη πρωθυπουργού, παραμένει τεράστια.

