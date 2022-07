Life

Λιγνάδης - Επίδαυρος: Η στιγμή που θεατές διαμαρτύρονται για την αποφυλάκισή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει να προκαλεί το κοινό αίσθημα η απόφαση αναστολής στην εκτέλεση της ποινής του Δημήτρη Λιγνάδη.

Συνεχίζει να προκαλεί το κοινό αίσθημα η για την αποφυλάκιση του καταδικασθέντα για δύο βιασμούς ανηλίκων, Δημήτρη Λιγνάδη.

Τελευταία το βράδυ του Σαββάτου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου όπου θεατές θέλοντας να διαμαρτυρηθούν σήκωσαν πανό με τη φράση «βιαστής είναι».

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, μερικοί θεατές σήκωσαν πανό διαμαρτυρίας κατά της αναστολής για την εκτέλεση της απόφασης για την ποινή του Δημήτρη Λιγνάδη.

Στα δύο μεγάλα πανό αναγράφεται η φράση «βιαστής είναι». Τα πανό τράβηξαν τα βλέμματα των θεατών, με πολλούς από αυτούς να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να φωνάζουν «μπράβο», ενώ άλλοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Η στιγμή που οι θεατές σηκώνουν τα πανό για τον Δημήτρη Λιγνάδη:

Σημειώνεται ότι, πριν δύο χρόνια, ο ίδιος ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε ανεβάσει την παράσταση «Πέρσες» στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.