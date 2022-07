Κοινωνία

Καβάλα: Έπεσε αεροπλάνο στο Παλαιοχώρι (εικόνες)

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί τα γύρω χωριά. Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης.

Πτώση αεροσκάφους σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στο δρόμο που συνδέει τους Αντιφιλίππους με το Παλαιοχώρι Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου ANTONOV AN-12. Το Cargo αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από Σερβία με προορισμό την Ιορδανία μεταφέροντας πράγματα όταν ζήτησε να προχωρήσει σε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Καβάλας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος έχασε τον τέταρτο και άρπαξε φωτιά στον αέρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου.Σ

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, που επικαλούνται μαρτυρίες κατοίκων, ακούγονται εκρήξεις και υπάρχει διακοπή ρεύματος στους γύρω οικισμούς, αφού έκοψε καλώδια ρεύματος κατά την πτώση του.

Στο μεταξύ, στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί οι Αντιφίλιπποι, το Χορτοκόπι και το Παλαιοχώρι, με τους προβολείς από τα περιπολικά και τα οχήματα της Πυροσβεστικής να είναι η μόνη πηγή φωτισμού.

Στο σημείο της πτώσης κατευθύνονται δυνάμεις της 2ης και της 4ης ΕΜΑΚ. Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

