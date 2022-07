Ο Τσιτσιπάς... επέστρεψε με νέο tweet

Ο Έλληνας τενίστας είναι δραστήριο στα social media, πραγματοποιώντας αναρτήσεις που διχάζουν και προβληματίζουν τον κόσμο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το τένις, δεύτερη αγαπημένη του ασχολία είναι άλλη από το Twitter.

Ο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, είναι πολύ δραστήριος στα Social media, πραγματοποιώντας ανά διαστήματα, αναρτήσεις οι οποίες διχάζουν τον κόσμο.

Αυτή την φορά, κατά την διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, και φρόντισε να μοιραστεί αυτή του την σκέψη με τον κόσμο.

"Κάποια στιγμή η παιδική σου ηλικία φτάνει στο τέλος της και τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο και περιττό από το να κάθεσαι να τρως δημητριακά και να βλέπεις παιδικά το πρωί του Σαββάτου".

One day your childhood came to an end and nothing was ever as easy and undemanding as sitting eating cereal and watching cartoons on a Saturday morning.