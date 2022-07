Αθλητικά

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”

Δεν κατάφερε ο πρωταθλητής μας, να πάρει το μετάλλιο που λείπει από την συλλογή του. Ποιος, στο τελευταίο άλμα του, “έκλεψε” την πρώτη θέση του βάθρου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Με τρομερό άλμα στην 6η και τελευταία του προσπάθεια (8.36μ) ο Κινέζος Γουάνγκ «έκλεψε» το χρυσό μετάλλιο από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον.

Μέχρι τότε ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο κατείχε την πρώτη θέση με 8.32μ (5η προσπάθεια), άλμα που τελικά του χάρισε την 2η θέση στον τελικό του μήκους και το ασημένιο μετάλλιο. Τρίτος ήταν ο Ελβετός Εχάμερ με 8.16μ.

Στην 8η συμμετοχή του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης την τελευταία τετραετία κι έχοντας κατακτήσει 5 χρυσά, ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από το να προσθέσει στη συλλογή του το μετάλλιο που του έλειπε, αλλά ο Γουάνγκ του «πήρε την μπουκιά από το στόμα» στο φινάλε του αγώνα. Μέχρι τότε και με καλύτερο άλμα στα 8.32μ (5η προσπάθεια) ο Τεντόγλου κρατούσε το χρυσό μετάλλιο στην αγκαλιά του, παρ΄ όλα αυτά δεν κατάφερε ν΄ ανέβει για 6η φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου κορυφαίας διοργάνωσης, χωρίς αυτό ν΄ αναιρεί την πολύ μεγάλη επιτυχία του.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (17/07) ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, μπορεί να μπήκε στον τελικό με άκυρη προσπάθεια, προερχόμενος από το 8.03μ στον χθεσινό προκριματικό (προκρίθηκε στον καταληκτικό αγώνα με την 5η καλύτερη επίδοση), ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να βρει τα μεγάλα άλματα που ήθελε (8.30μ, 8.29μ, 8.24μ, 8.32μ) για να πάρει από νωρίς... κεφάλι στη μάχη για το χρυσό, στην 3η του συμμετοχή σε Παγκόσμιο (2017 στο Λονδίνο και 2019 στη Ντόχα οι δύο προηγούμενες).

Ο Τεντόγλου ταξίδεψε στο Γιουτζίν με φετινό ρεκόρ 8.36 μ. στη θερινή και 8.55 μ. στη χειμερινή σεζόν κι όπως αποδείχθηκε και σήμερα χρειαζόταν να φτάσει την πρώτη του επίδοση για ν΄ ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, σε μια χρονιά όπου σε σταθερή βάση περνά πάνω από τα 8.20μ.

Έτσι, για πρώτη φορά στην Ιστορία η Ελλάδα είδε έναν αθλητή του μήκους να φτάνει τόσο ψηλά σε διοργάνωση τέτοιου επιπέδου. Κανείς στο παρελθόν από αυτούς που είχαν συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο βάθρο, με καλύτερη έως σήμερα παρουσία εκείνη του Κώστα Κουκοδήμου το 1995 στο Γκέτεμποργκ, όπου είχε πάρει την 6η θέση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε μεν μ΄ ένα μεγάλο άλμα, πολύ πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά, δε, όμως, για ελάχιστα εκατοστά ήταν άκυρος. Το ίδιο συνέβη και με τον Αμερικανό, Μαργκίς Ντεντί, εκ των βασικών αντιπάλων του Έλληνα πρωταθλητή για το βάθρο των νικητών και δη για την πρώτη θέση. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο ήταν φανερό πως βρισκόταν σε καλή μέρα και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο στην 2η του προσπάθεια, στην οποία με το τέλειο πάτημα «πέταξε» στα 8.30μ και περνώντας στην κορυφή έβαλε από πολύ νωρίς τις βάσεις για να πετύχει το στόχο του.

Στην τρίτη έκανε ένα ακόμη σπουδαίο άλμα στα 8.29μ, ενώ συνέχισε τις σταθερές... πτήσεις του με 8.24μ στην 4η προσπάθεια του. Το καλύτερο άλμα για τον Έλληνα πρωταθλητή ήρθε στην 5η του προσπάθεια με 8.32μ και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε ν΄ αλλάξει τα πράγματα.

Ο Κινέζος Γουάνγκ, όμως, είχε την τελευταία λέξη στον αγώνα. Με τρομερό άλμα στα 8.36μ στην τελευταία του προσπάθεια «έκλεψε» το χρυσό μετάλλιο από τον Τεντόγλου, ο οποίος στην 6η του προσπάθεια προσπάθησε να κάνει ότι και στο Τόκιο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Τεντόγλου: Κρίμα και είχα καλό σερί

Στις δηλώσεις που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τον αγώνα, επεσήμανε πως δεν ήταν καλές οι προσγειώσεις του στη διάρκεια του τελικού, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον τρόπο που έχασε το χρυσό μετάλλιο από τον Γουάνγκ, στην τελευταία του προσπάθεια.

Ο 24χρονος αθλητής μας, μίλησε στην ΕΡΤ τονίζοντας πως «από άποψη των επιδόσεων ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν από τους καλύτερους που έχω κάνει. Όλα τα άλματα ήταν κοντά και δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε στραβά. Το χειρότερό μου άλμα ήταν στα 8.20μ».

Προσέθεσε πως «ήμουν σταθερός, αλλά ένα δεν... ξέφυγε. Εκτιμώ πως οι προσγειώσεις μου ήταν αυτές που μου στέρησαν το χρυσό μετάλλιο. Πάντα είναι κακές κι αν κάνεις κακή προσγείωση χάνεις περισσότερα εκατοστά. Κρίμα που δεν πήρα το χρυσό», παραδέχθηκε, ενώ όταν ρωτήθηκε για το πρόβλημα που είχε στον προκριματικό με τη φόρα του απάντησε: «Αυτή τη φορά δεν ήταν το πρόβλημα η φόρα μου. Σχεδόν όλα τα πατήματά μου ήταν καλά. Απλά το έχανα στον αέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κρίμα, διότι είχα καλό σερί».

