Πτώση αεροπλάνου στην Καβάλα: 8 νεκροί - Έρευνα για φορτίο και αίτια (εικόνες)

Σοκάρουν τα βίντεο της συντριβής και της “επόμενης ημέρας”. Ξεκίνησε η επιχείρηση των πυροτεχνουργών. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σπίτια τους.

Με μεγάλη αγωνία παρακολουθούν οι κάτοικοι της περιοχής τις εξελίξεις σχετικά με την φονική πτώση του αεροσκάφους Antonov στο Παλαιοχώρι Καβάλας, με τα βλέμματα να στρέφονται στο φορτίο που μετέφερε το Antonov το οποίο συνετρίβη με 8 άτομα πλήρωμα.

Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, το αεροσκάφος μετέφερε κυρίως πυρομαχικά.

Στους περίπου 1.500 κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα μέσω του 112, ώστε να παραμείνουν στα σπίτια τους, να φορούν μάσκες και να κλείσουν τα παράθυρα τους, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, ενώ αναφέρεται πως άνθρωποι που βρέθηκαν σε περίμετρο έως και 800 μέτρων από το αεροπλάνο είχαν κάψιμο στο λαιμό.

Από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, δύο πυροσβέστες που ήταν κοντά στο σημείο του δυστυχήματος αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Στην περιοχή έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ αλλά και πυροτεχνουργοί του Στρατού, που έχουν προσεγγίσει το αεροσκάφος.

Οι πυροσβέστες, που «σήκωσαν» drones για να κατοπτεύσουν την εικόνα στην περιοχή της πτώσεις, περιμένουν το «πράσινο φως» των πυροτεχνουργών του Στρατού, ώστε χωρίς κάποιος από αυτούς να διατρέχει κίνδυνο, να προσεγγίσει το σημείο της συντριβής του αεροπλάνου και να ξεκινήσει η έρευνα για τον εντοπισμό των 8 επιβαινόντων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι εικόνες που μετέδωσαν οι κάμερες από τα drones δείχνουν πως από το αεροπλάνο έχει μείνει μόνο ένα κομμάτι της ατράκτου, ενώ το υπόλοιπο σκάφος διαλύθηκε από την πτώση και τις εκρήξεις που ακολούθησαν την πτώση του, ενώ εφλέγετο τουλάχιστον ο ένας κινητήρας του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αεροσκάφος τύπου Antonov μεταφοράς φορτίου (cargo) έπεσε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στο Παλαιοχώρι Καβάλας, αφού πρώτα έπιασε φωτιά στον αέρα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το αεροπλάνο κατευθυνόταν από τη Σερβία προς την Ιορδανία και ο πιλότος του είχε ζητήσει να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Καβάλα, λόγω σοβαρού προβλήματος στον κινητήρα.

Το αεροσκάφος τύπου Antonov είχε 4 κινητήρες, εκ των οποίων ο ένας πήρε φωτιά και για αυτό ο πιλότος ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Καβάλα, όμως δεν τα κατάφερε.

Από την πτώση του αεροπλάνου και μετά ακούγονυταν συνεχώς εκρήξεις. Στο σημείο της πτώσης κατεθύνθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στα γύρω χωριά διακόπηκε για αρκετή ώρα η ηλεκτροδότηση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα υδροδότησης.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν έρθει σε επαφή με τις σερβικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί και επίσημα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν, αλλά και το φορτίο που μετέφερε το αεροπλάνο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδουν εικόνες με το αεροσκάφος να φλέγεται στον αέρα.

Στο σημείο που έπεσε το αεροσκάφος έσπευσαν κλιμάκια της ΕΜΑΚ από Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα και μαρτυρίες ακούστηκαν πολλές εκκρήξεις, μετά από την πτώση του αεροιπλάνου.

Η πορεία του αεροσκάφους

Στροφή 180 μοιρών, την ώρα που πετούσε πάνω από την θάλασσα κοντά στο όρος Αθως με κατεύθυνση της Χρυσούπολη πραγματοποίησε το αεροσκάφος τύπου Antonov το οποίο κατέπεσε κοντά στο Παλαιοχώρι Καβάλας. Στο flightradar24.com καταγράφηκε η πορεία του αεροσκάφους, το οποίο μετά από φωτιά που ξέσπασε στον δεξί κινητήρα του, συνετρίβη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στις 22:48 ο πιλότος του Antonov εξέπεμψε σήμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Χρυσούπολης.

Τελικά το αεροσκάφος δεν έφτασε έως το αεροδρόμιο και το σήμα του χάθηκε από το ραντάρ πριν καταφέρει να φτάσει στο αεροδρόμιο, καθώς κατέπεσε φλεγόμενο πέριξ του οικισμού Παλαιοχωρίου Καβάλας.

Το αεροσκάφος:

