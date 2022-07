Κοινωνία

Πτώση Antonov στην Καβάλα: Βίντεο από drone με τα συντρίμμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η διαδικασία έρευνας στην περιοχή που κατέπεσε το αεροπλάνο, το βράδυ του Σαββάτου, μεταξύ Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής και ανδρών των ενόπλων δυνάμεων για την έρευνα στο σημείο που χθες το βράδυ κατέπεσε αεροσκάφος Αντόνοφ, στην κοινότητα Αντιφιλίππων του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας.

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος Μάριο Αποστολίδη, επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, «άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ειδικό εξοπλισμό και όργανα μέτρησης προσέγγισαν το σημείο της πρόσκρουσης του αεροσκάφους και είδαν από κοντά την άτρακτο και άλλα μέρη του διασκορπισμένα μέσα στα χωράφια».

Ο κ. Αποστολίδης υπογράμμισε ότι από την επιτόπια έρευνα «διαπιστώθηκε αστάθεια στο πεδίο καθώς υπάρχουν καπνοί και έντονη θερμότητα αλλά και μια άσπρη ουσία άγνωστης προέλευσης, ωστόσο τα όργανα μέτρησης δεν κατέδειξαν κάτι ανησυχητικό. Το επόμενο στάδιο είναι να σηκωθεί drone ώστε να εξεταστεί όλο το εύρος της περιοχής όπου κατέπεσε το αεροσκάφος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει σταθερότητα στο πεδίο και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ανδρών που συνδράμουν στην επιχείρηση, θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία».

Ο κ. Αποστολίδης υπογράμμισε ότι συνολικά επιχειρούν 13 άνδρες από τη 2η και την 4η ΕΜΑΚ και 26 πυροσβέστες από Ελευθερούπολη, Καβάλα και Δράμα. Τόνισε ότι εξακολουθεί να ισχύει προς τους κατοίκους των οικισμών η χθεσινοβραδινή αυστηρή σύσταση να αποφύγουν την ευρύτερη περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Υπογράμμισε ακόμη ότι από τις πρώτες εικόνες, φαίνεται ότι πολλά μέρη του αεροσκάφους είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά σημεία σε αγροτικές εκτάσεις. Επέμεινε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία διαδικασία αν πρωτίστως δεν διαπιστωθεί ότι ο χώρος είναι απόλυτα ασφαλής για τους άνδρες που θα επιχειρήσουν εκεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”

Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 33 σημεία

Πτώση αεροπλάνου στην Καβάλα: 8 νεκροί - Έρευνα για φορτίο και αίτια (εικόνες)

Gallery