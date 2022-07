Κοινωνία

Πανελλήνιες - Μηχανογραφικό: λήγει η προθεσμία υποβολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπνέει η διορία για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Οι τελευταίες πληροφορίες για την διακύμανση των βάσεων,

Μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουλίου, έως τις 12 τα μεσάνυχτα, έχουν διορία οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα Μηχανογραφικά Δελτία (Μ.Δ.) για εισαγωγή σε ΑΕΙ ή το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) σε Δημόσια ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να υποβάλουν το Μ.Δ και το Π.Μ.Δ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, απόκτηση password ή χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθυνθούν στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά και αύριο Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη συμπλήρωση του Π.Μ.Δ., οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που μπορούν να επιλέξουν.

Κατά τη συμπλήρωση του Μ.Δ., οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης, όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ).

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, ή δεν το θυμούνται μπορούν να απευθυνθούν τη Δευτέρα στο Λύκειό τους. Εναλλακτικά, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του ΜΔ με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν:

Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2022, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Για τους υποψηφίους του 10% έτους 2020 δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ για τους υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021.

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να υποβάλει Μ.Δ. είτε για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ μέσω Π.Μ.Δ.

Βάσεις Εισαγωγής

Σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής, θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τις 15 Αυγούστου, όπως εκτιμά το υπουργείο Παιδείας.

Και στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία οι βάσεις αναμένεται να πέσουν, εκτός από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου προβλέπονται πτώσεις στις υψηλόβαθμες σχολές, αλλά σημαντική άνοδο στις μεσαίες. Σε αυτό το πεδίο αυξήθηκε ο αριθμός των υποψηφίων κατά 900 άτομα. Άλλωστε ο συγκεκριμένος προσανατολισμός είναι ο πολυπληθέστερος των ΓΕΛ. Γενικότερα, παρατηρείται η τάση σταδιακά τα τελευταία χρόνια στους Προσανατολισμούς των Ανθρωπιστικών και των Θετικών Σπουδών να μειώνονται οι υποψήφιοι, ενώ να ενισχύονται διαρκώς οι Προσανατολισμοί των Σπουδών Υγείας και Οικονομίας.

Σημαντική πτώση των βάσεων αναμένεται επίσης σε όλους τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ.

Πέρσι το 45% των υποψηφίων των ΕΠΑΛ είχε περάσει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το 66% των υποψηφίων των ΓΕΛ.

Ειδήσεις σήμερα:

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”

Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 33 σημεία

Πτώση Antonov στην Καβάλα: Βίντεο από drone με τα συντρίμμια