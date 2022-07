Τεχνολογία - Επιστήμη

Καβάλα: Λόχος Πυρηνικής - Βιολογικής Άμυνας στις έρευνες για το φορτίο του Antonov

Ειδικός λόχος των Ενόπλων Δυνάμεων μεταβαίνει εσπευσμένα στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους.

Ανησυχία και στάση αναμονής για κατοίκους και Αρχές στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι, στο δήμο Παγγαίου Καβάλας όπου συνετρίβη το αεροσκάφος Antonov και σκοτώθηκαν τα οκτώ άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με τον πρόξενο της Ουκρανίας στην Θεσσαλονίκη, οι οκτώ επιβαίνοντες στο αεροπλάνο ήταν Ουκρανοί.

Μάλιστα, ανέφερε πως προορισμός του αεροπλάνου με τα «πυρομαχικά» ήταν το Μπαγκλαντές και όχι η Ιορδανία!

Αυτή την ώρα ξεκινά από την Αθήνα με Σινούκ ειδικός στρατιωτικός λόχος για να συμμετέχει στις έρευνες.

Πρόκειται για τον Ειδικό Διακλαδικό Λόχο Πυρηνικής Βιολογικής Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ με 14 άτομα , οι άνδρες του οποίου θα ερευνήσουν την περιοχή που συνέβη το δυστύχημα και να δουν πόσο προσβάσιμη είναι, καθώς στον χώρο της συντριβής υπάρχει και μια λευκή σκόνη που προβληματίζει τις Αρχές.

Mέχρι να φτάσει η ειδική ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μπαίνει κανείς στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων. Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι υπάρχει υψηλό πυροθερμικό φορτίο γύρω από το αεροσκάφος.

Παράλληλα, από την πτώση των πυλώνων της ΔΕΗ, εκτός από το πρόβλημα που δημιουργείται στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα τα αντλιοστάσια. Η αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει σύντομα γιατί τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή μέχρι να αποφανθεί η ειδική ομάδα ότι η περιοχή είναι ασφαλής.

