“Τουρισμός για Όλους” - Κικίλιας: Βοηθάμε 500000 οικογένειες να κάνουν διακοπές

Στις στοχευμένες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και της μέσης ελληνικής οικογένειας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Η Βραδυνή της Κυριακής».

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε στα τρία προγράμματα -συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ- που «τρέχουν» αυτό το διάστημα: τον «Κοινωνικό Τουρισμό», το ειδικό «πάσο» για τη βόρεια Εύβοια και τη Σάμο και το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο τέθηκε από χθες σε λειτουργία, με την πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων να παραμένει ανοικτή στο vouchers.gov.gr, μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου.

«Και τα τρία αυτά προγράμματα έχουν σχεδόν μηδενική γραφειοκρατία και συμβάλλουν στον στόχο μας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προσφέροντας καλύτερες τιμές, πρωτίστως για τους Έλληνες ταξιδιώτες. Μέριμνά μας είναι περισσότεροι από 500.000 δικαιούχοι -και ιδίως οι πλέον ευάλωτοι- να μπορούν να πάρουν μία ανάσα από τις δυσκολίες και να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελλάδας», υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε, επίσης, στις ισχυρές ενδείξεις που συνηγορούν υπέρ μίας εξαιρετικής τουριστικής σεζόν φέτος, σημειώνοντας ότι σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς της χώρας -αλλά και σε λιγότερο προβεβλημένους που πλέον έχουν μπει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη- οι πληρότητες, αυτή τη στιγμή, αγγίζουν το 90%, ενώ σε περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, οι επιδόσεις ξεπερνούν ήδη τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019.

«Σίγουρα, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τα στοιχεία από τις αφίξεις στα αεροδρόμιά μας, τα στοιχεία από τις εισπράξεις, καθώς και τα χρήματα που δαπανά ο μέσος ταξιδιώτης που επισκέπτεται τη χώρα μας. Όλα αυτά, βέβαια, δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά αποδεικνύουν στην πράξη το αποτέλεσμα της συλλογικής και σκληρής δουλειάς και του προσεκτικά μελετημένου σχεδιασμού που προηγήθηκε το περασμένο φθινόπωρο και τον χειμώνα», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε, επίσης, για τη φετινή ανάκαμψη της κρουαζιέρας -με τις προγραμματισμένες αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων να εμφανίζονται αυξημένες κατά 25%, σε σχέση με το 2019- και έδωσε το περίγραμμα του σχεδιασμού για το αμέσως επόμενο διάστημα. «Συνεχίζουμε την ανάπτυξη συντονισμένων συνεργειών για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού, σε συνδυασμό με την κρουαζιέρα, σε σημεία της χώρας μας που αποτελούν προπύργιο πνευματικότητας για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, αλλά και του πολιτιστικού τουρισμού, προκειμένου να έχουμε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και τους δώδεκα μήνες του έτους. Και αυτό γιατί, τα ρεκόρ στην κρουαζιέρα δίνουν "ανάσα" στην οικονομία, φέρνουν έσοδα στις τοπικές αγορές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και στηρίζουν τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, αλλά και τη μέση ελληνική οικογένεια», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

