Κοινωνία

Φωτιά στο Ελληνικό, δίπλα στο παλιό αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά ξέσπασε στο Ελληνικό, δίπλα στο παλιό αεροδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, που έθεσαν σύντομα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Υπενθυμίζεται οιτι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), σήμερα στην Αττική προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Ειδήσεις σήμερα:

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”

Πτώση αεροπλάνου στην Καβάλα: 8 νεκροί - Έρευνα για φορτίο και αίτια (εικόνες)

Πανελλήνιες - Μηχανογραφικό: λήγει η προθεσμία υποβολής