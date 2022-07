Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μικρό αγόρι κατάρρευσε, ενώ έπαιζε. Ο αγώνας δρόμου του ΕΚΑΒ, η "μάχη" των γιατρών και η σωτήρια πρώτη αντίδραση των ανθρώπων που ήταν κοντά του.

(εικόνα αρχείου)

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Κρήτης νοσηλεύεται ένα 8χρονο παιδί το οποίο υπέστη ανακοπή την ώρα που έπαιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες σε περιοχή της Μεσαράς όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε υπέστη ανακοπή.

Άμεσα συγγενείς του, του έκαναν ΚΑΡΠΑ ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν τις διαδικασίες για την επαναφορά του στη ζωή μεταφέροντάς το παράλληλα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Εκεί οι γιατροί συνέχισαν την μάχη και επανήλθε ο καρδιολογικός παλμός στο παιδί και αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο.

«Το παιδί ήρθε σε εμάς με παλμό και οι γιατροί αμέσως ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την σταθεροποίησή του. Αυτή τη στιγμή είναι σε σχετικά καλή κατάσταση ωστόσο υποβάλλεται σε μία σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη», ανέφερε η αναπληρώτρια διοικήτρια του Βενιζελείου νοσοκομείου, Ε. Κωστάκη.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε 23χρονος, αφού τράκαρε με ταξί και παρέσυρε τουρίστρια

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”

Πτώση αεροπλάνου στην Καβάλα: 8 νεκροί - Έρευνα για φορτίο και αίτια (εικόνες)