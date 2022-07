Κοινωνία

Antonov - Καβάλα: 8 νεκροί, φόβοι για το φορτίο και απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες)

Οι ειδικοί του Στρατού στην βιολογική άμυνα και ο έλεγχος στα συντρίμμια. Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον τόπο της συντριβής. Η κάμερα του drone “εντόπισε” σορούς. Η πρώτη επίσημη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία.

Ο Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης με ανακοίνωση του το μεσημέρι της Κυριακής απαγόρευσε την κυκλοφορία όλων των αγροτικών οχημάτων και των πεζών στις αγροτικές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους που έχουν εκτοξευθεί σε ακτίνα πολλών μέτρων.

Υπογράμμισε ότι κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει αυτή η απαγόρευση, καθώς ακόμα δεν είναι γνωστός ούτε ο ακριβής αριθμός των μερών του αεροσκάφους που βρίσκονται διάσπαρτα στις αγροτικές εκτάσεις ούτε, όμως, και η επικινδυνότητα του φορτίου που μετέφερε.

«Πριν από λίγο συνεδρίασε το συντονιστικό και ελήφθη η απόφαση, για λόγους ασφαλείας, από την επαρχιακή οδό Ελευθερούπολη μέχρι και της Σέρρες, στρίβοντας για το Καλαμπάκη, απαγορεύεται η οποιαδήποτε πρόσβαση αυτοκινήτων και πεζών προς αυτήν την περιοχή. Δηλαδή, στο αγρόκτημα των Αντιφλίππων, που είμαστε τώρα, και αντίστοιχα στο αγρόκτημα του Παλαιοχωριου, από την επαρχιακή οδό και προς το αγρόκτημα, απαγορεύεται η οποιαδήποτε έλευση οχημάτων και πεζών», είπε ο Δήμαρχος.

Πάντως, οι τοπικές Αρχές και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής περιμένουν με αγωνία τον ειδικό διακλαδικό λόχο Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ και κυρίως το πόρισμα του, αφού ελέγξει την άσπρη σκόνη που υπάρχει διάσπαρτη γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους και αποφανθεί για την επικινδυνότητα της.

Ο Δήμαρχος Παγγαίου δήλωσε πως «στο αεροπλάνο που έπεσε στο αγρόκτημα υπήρχαν πυρομαχικά και με το ειδικό σώμα του Στρατού, θα γίνει καταρχήν η διαπίστωση το κατά πόσο επικίνδυνο είναι όσον αφορά τα χημικά και την τοξικότητα - σε πρώτη φάση είμαστε καλά, από τις μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα - και από εκεί και πέρα θα γίνει προσπάθεια να αρθεί η επικινδυνότητα όσον αφορά τα πυρομαχικά τα οποία έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλο μέρος του αγροκτήματος των Αντιφλίππων».

To drone εντόπισε νεκρά μέλη του πληρώματος

Διαμελισμένα ανθρώπινα μέλη και κανένα ίχνος ζωής καταγράφηκαν από την κάμερα του drone της Πυροσβεστικής και τις θερμικές κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν, το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος Antonov, ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι, στο δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Ακόμη, στα χτήματα πέριξ του τόπου της πτώσης του αεροπλάνου οι κάμερες κατέγραψαν διασκορπισμένα πυρομαχικά.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση και οι 8 νεκροί επιβαίνοντες του αεροπλάνου ήταν Ουκρανοί.

Μέχρι να υπάρξει το πόρισμα του λόχου των ειδικών στην βιολογική άμυνα, δεν «μπαίνει» κανείς στην περιοχή της συντριβής του Antonov, η οποία έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων.

Από τις ζημιές σε πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, που προκλήθηκαν κατά την πτώση του αεροπλάνου, προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αλλά και στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα τα αντλιοστάσια.

Το μοιραίο cargo αεροσκάφος, το οποίο ήταν ουκρανικό και ανήκε στην εταιρία Meridian, είχε απογειωθεί χθες το απόγευμα από την πόλη Νις της Σερβίας. Καθώς ήταν εν πτήση, ωστόσο, εμφάνισε μηχανική βλάβη στο FIR Αθηνών και σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΑ Γεώργιο Δριτσάκο, ο πιλότος θέλησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αλλά δεν πρόλαβε.

Συγκεκριμένα, στην επικοινωνία του με τον Πύργο Ελέγχου, ο πιλότος ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με φωτιά στον κινητήρα, όπως και ότι εξαιτίας της φωτιάς δημιουργούνται κι άλλα προβλήματα πουεπηρεάζουν την πτητική ικανότητα του αεροσκάφους και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να προσγειωθεί στην Καβάλα.

Η τελευταία στροφή

Στους τελευταίους ελιγμούς που επιχείρησε ο άτυχος πιλότος ήταν και μια στροφή 180 μοιρών, την ώρα δηλαδή που πετούσε πάνω από την θάλασσα κοντά στο όρος Άθως, με κατεύθυνση της Χρυσούπολη. Επιχειρώντας να το προσγειώσει με την «κοιλιά», ο πιλότος έστριψε για να κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο και να βρει τον διάδρομο προσγείωσης, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Στις 22:48 ο πιλότος του Antonov εξέπεμψε σήμα κινδύνου στον Πύργο Ελέγχου του αεροδρομίου Χρυσούπολης. Μόνο που δεν προσέγγισε ποτέ τον αεροδιάδρομο, ενώ το σήμα του χάθηκε από το ραντάρ πριν καταφέρει να φτάσει στο αεροδρόμιο, καθώς κατέπεσε φλεγόμενο πέριξ του οικισμού Παλαιοχωρίου Καβάλας.

Το μοιραίο αεροσκάφος μετέφερε, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Σερβία, συνολικά 11,5 τόνους πυρομαχικών, με τελικό προορισμό το Μπαγκλαντές.

Λόγω των εκρήξεων που ακολούθησαν την συντριβή του αεροπλάνου και δεδομένων των πληροφορίων για το φορτίο του, αλλά και της έντονης δυσοσμίας στην περιοχή, καθώς και του «καψίματος» που ορισμένοι ένιωσαν στα χείλη και στα μάτια, άπαντες στην περιοχή κλήθηκαν να φορέσουν μάσκα.

Μέσα στην νύχτα, μέσω του 112, εστάλη μήνυμα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες να κλείσουν τις πόρτες, τα παράθυρα, αλλά και τα κλιματιστικά, για να αποτραπεί κάθε επαφή τους με τον αέρα της περιοχής, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο υψηλή ήταν η τοξικότητα του φορτίου του αεροσκάφους.

Νωρίτερα χθες, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας Σταύρος Κιβράκης δήλωσε ότι το αρχηγείο της Πυροσβεστικής ζήτησε να αποσυρθούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι τραυματιοφορείς και όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην αγροτική περιοχή του Παλαιοχωρίου όπου κατέπεσε το Αντόνοφ. Επιπρόσθετα, δύο πυροσβέστες κοντά στο σημείο του δυστυχήματος αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο παρέμενε σε επιφυλακή, μαζί με τα Κέντρα Υγείας του νομού.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας

«Σε σχέση με την πτώση αεροσκάφους που σημειώθηκε χθες το βράδυ (ενημέρωση ΕΣΚΕΔΙΚ 23.00) ανάμεσα στους οικισμούς Αντιφίλιπποι και Παλαιοχώρι, στην Ελευθερούπολη Καβάλας, άμεσα μετέβησαν στο σημείο 15 Πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ακολούθησαν επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ομάδων από 2η και 4η ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά οχήματα περισυλλογής επικίνδυνων υλικών, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», καθώς και ομάδα Σμη.ΕΑ (drones). Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας.



Επιτόπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή 30 Πυροσβέστες και δυνάμεις των δύο ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΕΚΑΒ. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, ελικόπτερα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ).

Άμεσα συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με συμμετοχή όλων των τοπικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου και στις 02.45, με μήνυμα μέσω του 112, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Αντιφίλιπποι και Παλαιοχώρι να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες εξαιτίας των καπνών που προκλήθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους και της πυρκαγιάς που ακολούθησε την πρόσκρουση. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην προσεγγίζουν την περιοχή του ατυχήματος και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Όλες οι έρευνες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού και την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκαν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα, ενώ σε διαρκή επικοινωνία συνεχίζει να βρίσκεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς.

Στην περιοχή βρίσκονται, ακόμη, μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς του Ελληνικού Στρατού από Δράμα και Λιτόχωρο, ενώ προωθείται αντίστοιχη ομάδα από Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή μεταβαίνει ομάδα του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου (ΕΔΛΟ) ΠΒΧ (Πυρηνικής - Βιολογικής - Χημικής) Άμυνας (8 άτομα τμήμα ανίχνευσης, 4 άτομα τμήμα απολύμανσης, 2 άτομα ΥΓ) από Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει αποκατασταθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος, ενώ παραμένουν εκτός τάσης επτά υποσταθμοί που επηρεάζουν δέκα επιχειρήσεις και είκοσι κατοικίες σε περιοχή πλησίον του τόπου του ατυχήματος.



Επίσης, κατόπιν ενεργειών του Δήμου, σε συνεργασία και με τον ΔΕΔΔΗΕ, αποκαταστάθηκε και μικρό πρόβλημα υδροδότησης κατόπιν τοποθέτησης ηλεκτρογεννήτριας σε αντλιοστάσιο της περιοχής.



Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι Υπηρεσίες Υγείας της περιοχής, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.



Σχετικά με το πλήρωμα του αεροσκάφους, αποτελείτο από οκτώ άτομα ουκρανικής καταγωγής».

Παραγγελία Ντογιάκου για επιστασία Εισαγγελέως στς έρευνες

Υπό την εποπτεία του Eισαγγελέα Eφετών Θράκης θα διενεργηθούν όλες οι έρευνες και οι ανακρίσεις αναφορικά με τα αίτια πτώσης του Αντόνοφ στην ευρύτερη περιοχή της Ελευθερούπολης Καβάλας μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.

