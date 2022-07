Παράξενα

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου θα αναβιώσει η υπόθεση, με κατηγορούμενο έναν 27χρονο.

Ένας 28χρονος Νορβηγός κατηγορεί 27χρονο Σουηδό, Ιρακινής καταγωγής ό,τι τον χτύπησε στο κεφάλι, προκειμένου να του αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ , που «έβγαζε» την ώρα εκείνη από ΑΤΜ!

Το περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2018 στη Ρόδο και στα μέσα Σεπτεμβρίου πρόκειται να αναβιώσει στο Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, από όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση αυτή.

Κατηγορούμενος με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου είναι ο 27χρονος (σήμερα) Σουηδός Ιρακινής καταγωγής ο οποίος θα δικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ο 28χρονος Νορβηγός ο οποίος και είχε δηλώσει ότι την ώρα που έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ, ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι και του τα αφαίρεσε!

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ο Νορβηγός τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Αυγούστου 2018, διασκέδαζε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου όπου εργαζόταν και ο 27χρονος Σουηδός. Προκειμένου να συμμετάσχει σε συγκεκριμένη εκδήλωση, ο Νορβηγός θα έπρεπε να αγοράσει εισιτήριο, όμως δεν είχε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

Έτσι μετέβη σε κοντινό ΑΤΜ όπου -όπως ισχυρίστηκε- έκανε ανάληψη 200 ευρώ. Την ώρα εκείνη, ο 28χρονος αλλοδαπός δήλωσε ότι τον πλησίασε ο κατηγορούμενος και αφού τον χτύπησε στο κεφάλι, του αφαίρεσε τα χρήματα που είχε βγάλει από το μηχάνημα καθώς και 70 ευρώ που κρατούσε επάνω του και τράπηκε σε φυγή. Ο Νορβηγός μετέβη στην αστυνομία όπου κατήγγειλε το περιστατικό και το βράδυ της 18ης Αυγούστου 2018 οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Σουηδό και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραπέμφθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος κατά την απολογία του είχε αρνηθεί τα όσα του καταλογίζονται και είχε δηλώσει ότι ο Νορβηγός επρόκειτο να αγοράσει εισιτήριο από αυτόν όμως επειδή δεν είχε χρήματα, του ζήτησε να πάει μαζί του για να βγάλει από το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Ο ίδιος είπε πως ο Νορβηγός ουδέποτε του έδωσε τα χρήματα, αν και είχε πάρει το εισιτήριο και μάλιστα εκείνος ήταν που τράπηκε σε φυγή. Έτσι ο 27χρονος Σουηδός αναγκάστηκε να τον κυνηγήσει και ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ τους, κατά τον οποίο και ο κατηγορούμενος κατάφερε να πάρει πίσω το εισιτήριο που του είχε δώσει. Ο ίδιος αρνήθηκε όλα τα λοιπά που έχουν καταγγελθεί σε βάρος του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 27χρονος αλλοδαπός είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της καταβολής εγγύησης ποσού 1.500 ευρώ. Η δίκη του προσδιορίστηκε να γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου. Πηγή: rodiaki.gr Ειδήσεις σήμερα: Antonov - Καβάλα: 8 νεκροί, φόβοι για το φορτίο και απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες) Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε! Τροχαίο: Σκοτώθηκε 23χρονος, αφού τράκαρε με ταξί και παρέσυρε τουρίστρια