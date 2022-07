Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: αγοράκι λιποθύμησε στην παραλία

Αγωνία και αναστάτωση στην παραλία, καθώς το 2χρονο αγοράκι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ έβγαινε από την θάλασσα.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα σε παραλία της Κρήτης όταν ένα μικρό παιδί έχασε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν στις 12 περίπου το μεσημέρι σε παραλία του Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο όταν ένα 2χρονο αγόρι έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει για λίγη ώρα.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νοσοκομείο το παιδί έφτασε με σφυγμό και έχοντας τις αισθήσεις του ενώ μετά από μία σειρά εξετάσεων έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

