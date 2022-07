Κοινωνία

Κορωπί: Φωτιά στην Αγία Μαρίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή. Δόθηκε άμεσα εντολή για ρίψεις νερού από αέρος.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2022

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι μια από τις πέντε περιφέρειες της χώρας όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα είναι πολύ υψηλός.

Η ταχεία αντίδραση των δυνάμεων πυρόσβεσης είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε λίγη ώρα, να οριοθετηθεί η φωτιά.

Επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Δύναμη της Πυροσβεστικής παραμένει στην περιοχή, ενώ ιτπάμενα μέσα συνεχίζουν να περιπολούν για τον εντοπισμό και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Antonov - Καβάλα: 8 νεκροί, φόβοι για το φορτίο και απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες)

Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε!

Τροχαίο: Σκοτώθηκε 23χρονος, αφού τράκαρε με ταξί και παρέσυρε τουρίστρια