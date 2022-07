Κοινωνία

Καβάλα: Αεροπορικά δυστυχήματα στην Βόρεια Ελλάδα πριν την τραγωδία του Antonov

"Μαύρες" μνήμες από δύο αεροπορικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο «ξύπνησε» η αεροπορική τραγωδία με τους 8 νεκρούς.

Μαύρες μνήμες από δύο αεροπορικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο «ξύπνησε» η χθεσινοβραδινή αεροπορική τραγωδία με 8 νεκρούς σε αγροτική περιοχή μεταξύ Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, κοντά στην Καβάλα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 31 Αυγούστου 1995, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος Αντόνοφ, λόγω ανθρώπινου λάθους, συνετρίβη έξω από τη Θεσσαλονίκη, παρασύροντας στον θάνατο και τους έξι επιβάτες του- τέσσερις ανώτεροι αξιωματικοί της Δημοκρατίας του Μαλί και οι δύο πιλότοι, που είχαν μεταβεί στο Κιέβο για την παραλαβή του αεροσκάφους.

Το στρατιωτικό αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση από το Κίεβο προς την Τύνιδα, προσέκρουσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, λίγο προτού έρθει σε επαφή με το έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από μεγάλη τάση ρεύματος και οι έξι επιβάτες του να πάθουν ηλεκτροπληξία. Ακυβέρνητο, προσέκρουσε αρχικά στο τοιχίο του κτιρίου του Εργαστηρίου Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και στη συνέχεια το μπροστινό του μέρος καρφώθηκε στο κτίριο.

Την ώρα του δυστυχήματος, επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, με πολλή βροχή, και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους όταν αντιλήφθηκε ότι δεν βρισκόταν σε αεροδιάδρομο αλλά στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, προτίμησε να το προσγειώσει στα χωράφια προκειμένου να μην παρασύρει στον θάνατο τους οδηγούς των πολλών αυτοκινήτων που κινούνταν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

Δύο χρόνια αργότερα, η συντριβή του Γιάκοβλεφ στα Πιερία Όρη (στις 17/12/1997) έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία στη βόρεια Ελλάδα.

Το Γιάκοβλεφ Yak-42 των αερογραμμών Aerosvit από την Οδησσό της Ουκρανίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία» και συνετρίβη στη δασική περιοχή Ντίτσιος των Πιερίων, σε υψόμετρο 1200 μέτρων.

Εβδομήντα δύο άνθρωποι -πλήρωμα και επιβάτες, μεταξύ των οποίων και 42 Έλληνες, οι περισσότεροι από την Αιανή Κοζάνης, που εργάζονταν σε κατασκευαστική εταιρεία στην Ουκρανία και επέστρεφαν στην πατρίδα τους για τα Χριστούγεννα- βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ για τον εντοπισμό του αεροσκάφους χρειάστηκαν εντατικές έρευνες τριών ημερών στο δύσβατο ανάγλυφο των Πιερίων, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες με χιόνι και ομίχλη.

Προορισμός του αεροσκάφους ήταν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, όταν ο πιλότος ζήτησε βοήθεια από το ραντάρ για να προσγειωθεί, ωστόσο όταν ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε ραντάρ προσέγγισης, απάντησε ότι έχει βρει το σωστό ίχνος και κατεβαίνει προς τα 3500 πόδια. Αργότερα, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους είχε χαθεί και λόγω ανεπαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τους ελεγκτές, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βρει το αεροδρόμιο και ύστερα από 18 λεπτά άσκοπων γύρων να καρφωθεί στα Πιέρια.

