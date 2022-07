Αθλητικά

Πέθανε ο Βαγγέλης Κουτουλέας

Θρήνος για τον πρόωρο χαμό του Βαγγέλη Κουτουλέα, που έφυγε νικημένος από την επάρατη νόσο.

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του βόλεϊ, ο θάνατος του Βαγγέλη Κουτουλέα, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

O Βαγγέλης Κουτουλέας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας πριν από τρεις μέρες καθώς δεν μπορούσε να αντέξει τους πόνους, ενώ έπαιρνε βαριά φαρμακευτική αγωγή.

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα και τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ τα έκανε με την ομάδα του Μεσσηνιακού, η οποία κάτω από τις οδηγίες του θρυλικού Πολωνού προπονητή Γιέρζι Βελτς ανέβηκε τότε στην Α1 ανδρών.

Στη συνέχεια έκανε σπουδαία καριέρα στον Παναθηναϊκό (8 χρόνια / 1 πρωτάθλημα), Κτησιφώντα, Πανελλήνιο, Ιωνικό όπου και έκλεισε την καριέρα του σαν αθλητής. Σαν προπονητής δούλεψε στον Ιωνικό, ΓΕΜ και ΠΑΟΚ, πριν ξενιτευτεί στην Αγγλία και στην Πολόνια με την οποία κέρδισε ένα πρωτάθλημα και δυο Κύπελλα Αγγλίας.

Παράλληλα με την σάλα, η μεγάλη αγάπη του ήταν πάντα το beach volley, όπου έκανε μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά είχε πάνω από 100 συμμετοχές σε διεθνή τουρνουά (FIVB, CEV, κλπ.), με πολλές καλές παρουσίες.

Ήταν πρωταθλητής Ελλάδας για πολλά χρόνια, ενώ κατέχει και το σπάνιο ρεκόρ των έντεκα παρουσιών σε τελικούς με διαφορετικούς συμπαίκτες.

Μάλιστα στη συνέχεια δίδαξε το beach volley και σε αγγλικό κολλέγιο, ασχολήθηκε με την δημιουργία προολυμπιακών ομάδων beach της Μεγάλης Βρετανίας ενώ είχε κάνει ένα πέρασμα και από την Κύπρο ως υπεύθυνος προπονητής του beach volley.

