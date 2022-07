Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Κάλεντ Νάρεϊ: “προορισμός Τούμπα” για τον Γερμανό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την απόκτηση του Κάλεντ Νάρεϊ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με ένα βίντεο - ξενάγηση στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, με τελευταίο την Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάλεντ Νάρεϊ από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ο Γερμανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλονικείς μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026.

Η "παρουσιάση" του έγινε μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media και στο YouTube:

Στην ανακοίνωση υπάρχει και το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή:

Ο Νάρεϊ γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1994 στο Νοϊβίντ της Γερμανίας από Τογκολέζους γονείς. Μεγάλωσε στο Λεβερκούζεν και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από μικρός σε τοπικές ακαδημίες, πριν μεταπηδήσει στη Μπάγερ Λεβερκούζεν το 2010.

Τρία χρόνια αργότερα έπαιξε για πρώτη φορά σε αντρικό επίπεδο με τη δεύτερη ομάδα της Μπάγερ και οι εμφανίσεις του ανάγκασαν την Ντόρτμουντ να κινηθεί για την απόκτησή του. Στη Μπορούσια έμεινε μέχρι το 2016, αλλά πέρασε μία σεζόν στη δεύτερη ομάδα και μία σεζόν ως δανεικός στην Πάντερμπορν, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του στην Bundesliga 2.

Τον Ιούλιο του 2016 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Γκρόιτερ Φιρτ, με τη φανέλα της οποίας σε δύο σεζόν έπαιξε σε 70 αγώνες, σκοράροντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2018 το Αμβούργο έκανε rebuild κι έψαχνε να στελεχώσει την ομάδα της νέας εποχής μετά τον υποβιβασμό του. Οι άνθρωποι της ομάδας επέλεξαν τον Νάρεϊ για το δεξί άκρο της επίθεσης και η ιστορία τους δικαίωσε.

Συνολικά με τη φανέλα του Αμβούργου έπαιξε σε 84 παιχνίδια, σκόραρε 11 γκολ, ενώ έδωσε οκτώ ασίστ, αριθμοί που θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτεροι αν δεν είχε ένα τραυματισμό τη σεζόν 2019-20.

Άξιο αναφοράς και το γεγονός πως σε πολλούς αγώνες έπαιξε ως δεξί μπακ λόγω έλλειψης εναλλακτικών.

Το καλοκαίρι του 2021 έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του με το Αμβούργο και υπέγραψε στη Φορτούνα Ντίσελντορφ με την οποία πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. 32 αγώνες, οκτώ γκολ, 15 ασίστ με τον Νάρεϊ να είναι ένας από τους κορυφαίους εξτρέμ της λίγκας.

Ο Νάρεϊ ήταν ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τις θέσεις των εξτρέμ της ομάδας και μετά τη συμφωνία με τη Φορτούνα, έκανε τον Γερμανό κάτοικο Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ

Antonov - Καβάλα: 8 νεκροί, φόβοι για το φορτίο και απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες)

Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε!