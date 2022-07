Τεχνολογία - Επιστήμη

Antonov - Καβάλα: Απαντήσεις για την λευκή σκόνη από τον λόχο Πυρηνικής - Χημικής Άμυνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο της συντριβής ειδικό κλιμάκιο του Στρατού. Θα ελέγξει την ουσία που υπάρχει διάσπαρτη γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους και θα εκτιμήσει την επικινδυνότητά της.

Λίγο μεετά τις 2 το μεσημέρι έφτασαν στους Αντιφιλίππους τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου Πυρηνικής, Βιολογικής, Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να ερευνήσουν και να εξακριβώσουν την προέλευση της λευκής ουσίας, η οποία εντοπίστηκε γύρω από το μοιραίο αεροσκάφος που κατέπεσε στην περιοχή.

Τα συνολικά 14 άτομα που απαρτίζουν τον ειδικό λόχο θα επιχειρήσουν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί από νωρίς σήμερα το πρωί τις εμπλεκόμενες αρχές για το είδος της λευκής ουσίας που εντοπίστηκε από τα πρώτα λεπτά της έρευνας.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, του ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος, ήδη η υπηρεσία που εμπλέκεται στο έργο έρευνας και διάσωσης προχώρησε στη διάνοιξη ενός πρώτου διαδρόμου ασφαλείας, μέσα από τον οποίο θα κινηθούν τόσο τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου, όσο στη συνέχεια και οι ομάδες του τάγματος εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς, αλλά και οι ομάδες πολιτικής προστασίας έρευνας και διάσωσης για την περισυλλογή των σορών του πληρώματος και των συντριμμιών του μοιραίου αεροσκάφους.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης με ανακοίνωση του το μεσημέρι της Κυριακής απαγόρευσε την κυκλοφορία όλων των αγροτικών οχημάτων και των πεζών στις αγροτικές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους που έχουν εκτοξευθεί σε ακτίνα πολλών μέτρων.

Υπογράμμισε ότι κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει αυτή η απαγόρευση, καθώς ακόμα δεν είναι γνωστός ούτε ο ακριβής αριθμός των μερών του αεροσκάφους που βρίσκονται διάσπαρτα στις αγροτικές εκτάσεις ούτε, όμως, και η επικινδυνότητα του φορτίου που μετέφερε.

To drone εντόπισε νεκρά μέλη του πληρώματος

Διαμελισμένα ανθρώπινα μέλη και κανένα ίχνος ζωής καταγράφηκαν από την κάμερα του drone της Πυροσβεστικής και τις θερμικές κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν, το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος Antonov, ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι, στο δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Ακόμη, στα χτήματα πέριξ του τόπου της πτώσης του αεροπλάνου οι κάμερες κατέγραψαν διασκορπισμένα πυρομαχικά.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση και οι 8 νεκροί επιβαίνοντες του αεροπλάνου ήταν Ουκρανοί.

΄

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Η πτώση του ουκρανικού αεροσκάφους Αντόνοφ σε ελληνικό έδαφος θέτει τις ελληνικές αρχές προ της εθνικής και διεθνούς ευθύνης να ερευνήσουν όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης πτήσης και του φορτίου του μοιραίου Antonov», υπογραμμίζουν σε κοινή τους δήλωση οι τομεάρχες Εθνικής 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Τσίπρας. «Τι είδους φορτίο μετέφερε το αεροσκάφος; Είχε ενημερωθεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και οι συναρμόδιοι φορείς για το είδος του φορτίου για την πτήση στον ελληνικό εναέριο χώρο; Συμπίπτει η ενημέρωση αυτή με το φορτίο που πραγματικά μετέφερε;», διερωτώνται και ζητάνε απαντήσεις και «υπεύθυνη ενημέρωση από το Υπουργείο 'Αμυνας».

«Ποια είναι η πραγματική προέλευση και ποιος ο πραγματικός τελικός προορισμός του φορτίου; Θα περιοριστεί η ελληνική κυβέρνηση στις δηλώσεις του σερβικού Υπουργείου 'Αμυνας για απλή συνεργασία δύο ιδιωτικών εταιρών, μιας σερβικής και μιας ουκρανικής, ή θα ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα; Είναι πρόσφατη η ανακοίνωση της Ιντερπόλ που προειδοποιεί για τον κίνδυνο μέρος ακόμη και βαρέος οπλισμού που αποστέλλεται στην Ουκρανία να καταλήξει στη μαύρη αγορά», συνεχίζουν και καταλήγουν: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι ελληνικές αρχές και η κυβέρνηση θα πράξουν κάθε τι δυνατό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Για «αδιανόητη και ανεύθυνη πολιτική σιωπής» της κυβέρνησης στο θέμα του αεροσκάφους Antonov κάνει λόγω το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25. «Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Σέρβου πρωθυπουργού από την οποία πληροφορηθήκαμε ότι το αεροσκάφος τύπου Antonov που κατέπεσε κοντά στο Παλαιοχώρι Καβάλας μετέφερε στρατιωτικό υλικό με κατεύθυνση το Μπαγκλαντές, καλούμε την κυβέρνηση να ενημερώσει αναλυτικά και υπεύθυνα το κοινό και ιδιαίτερα τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για το μεταφερόμενο φορτίο του και τους πιθανούς κινδύνους από τη διασπορά του, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ανθρώπων και περιβάλλοντος. Είναι αδιανόητη και ανεύθυνη η πολιτική σιωπής που ακολουθείται», σημειώνει χαρακτηριστικά σε σημερινό του σχόλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ερντογάν ζήτησε την βοήθεια του Μακρόν

Τροχαίο: Σκοτώθηκε 23χρονος, αφού τράκαρε με ταξί και παρέσυρε τουρίστρια

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”