ΕΛΑΣ: σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί για το συμβάν με το περιπολικό

Εντοπίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό που "πρωταγωνιστεί" σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε συνέχεια της από 14-07-2022 ανακοίνωσης αναφορικά με βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζει αστυνομικούς σε περιπολικό να προβαίνουν σε επίμεμπτες ενέργειες ανακοινώνεται ότι, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τα στοιχεία των δυο εμπλεκόμενων αστυνομικών, σε βάρος των οποίων διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Στο βίντεο διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων που έχει αναρτηθεί στο Tik Tok αποτυπώνεται η καμπίνα ενός αυτοκινήτου, που μοιάζει να ειναι περιπολικού, στο όποιο οδηγός είναι ένας αστυφύλακας και συνοδηγός του ένας υπαστυνόμος.

Το αυτοκόινητο είναι μάρκας Peugeot 308 και πανομοιότυπο με αυτά που έχει προμηθευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία.

Το περιπολικό φαίνεται να κινείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αναμμένους φάρους και σειρήνες. Λίγο πριν περάσει ένα κόκκινο φανάρι, ακούγονται γυναικείες φωνές από τα πίσω καθίσματα του περιπολικού από όπου κι έχουν καταγραφεί όλες οι εικόνες του βίντεο.

