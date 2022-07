Καιρός

Καιρός: Ηλιοφάνεια με μποφόρ την Δευτέρα

Μετά τις υψηλές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου, ανάσα δροσιάς από Δευτέρα με βοριάδες που θα ρίξουν την θερμοκρασία. Πού θα βρέξει τοπικά.

Την Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και κατά τόπους στα δυτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν όρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολκούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 20 έως 34 και στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος αναμένεται ο κιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννοσο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεπί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν πό βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 και κατα τόπους τους 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

