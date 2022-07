Πολιτισμός

Κύπρος: φόρος τιμής στους πεσόντες του 1974 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Κύπρο το 1974.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής αρχιερατικό μνημόσυνο στην Μητρόπολη Αθηνών και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα στις 15ης Ιουλίου και την τουρκική εισβολή που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου στην Κύπρο το 1974.

Μετά την τελετή, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Αθηναίων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελευθέριος Σκιαδάς υπογράμμισε ότι «το καλοκαίρι του 1974 υπήρξε το πιο οδυνηρό, το πιο εφιαλτικό», προσθέτοντας «έμελλε δε να γίνει και διχοτομικό, συγχρόνως και το πιο ηρωικό». Συνδέοντας την φετινή επέτειο για την τουρκική εισβολή με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Σκιαδάς σημείωσε ότι «μας θυμίζει με σκληρό τρόπο πως ο πόλεμος είναι πάντα πάνω στο τραπέζι και παραμένει δυστυχώς μια ακραία επιλογή, μια επιλογή που εξακολουθεί να υπάρχει στις διεθνείς σχέσεις». «Ο Αττίλας είναι μια ολόμαυρη σελίδα της ιστορίας, μια σελίδα που γέννησε τα κατεχόμενα της Κύπρου και συνεχίζεται δεκαετίες μετά, πάρα τις καταδικαστικές αποφάσεις του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας στις οποίες -οφείλουμε να το τονίζουμε αυτό - διαρκώς η τουρκική αδιαλλαξία» εμμένει, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Όπως ανέφερε, «την κυπριακή τραγωδία και τους οσιομάρτυρες της ελευθερίας που έχασαν τη ζωή τους στα χώματα της μεγαλονήσου, την μνήμη των θυμάτων τιμούμε σήμερα, των πεσόντων στα πεδία των μαχών, των δολοφονημένων αμάχων, των αγνοούμενων και των οικογενειών τους». Ο κ. Σκιαδάς ενημέρωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου πεσόντων και αγνοούμενων της Κύπρου, «ως ελάχιστο» φόρο τιμής.

Μεταφέροντας τις συγκλονιστικές, πραγματικές μαρτυρίες δύο επιβιωσάντων της τουρκικής εισβολής, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κενεβέζος, επέκρινε «το αφήγημα», όπως είπε, «για χαμένες ευκαιρίες στο Κυπριακό». Σημείωσε, δε, ότι ένα τέτοιο επιχείρημα θα μπορούσε μόνο να στηριχθεί «στην περίπτωση που ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε μια λύση με ακρωτηριασμένα ατομικά αλλά και συλλογικά δικαιώματα και ένα πλαίσιο υποθήκευσης της ασφάλειας και μέλλοντος του συνόλου του κυπριακό λαού». Επιπλέον, ο κ. Κενεβέζος τόνισε ότι «υποτιμούν τις νέες γενιές όσοι λένε ότι η πάροδος του χρόνου οδηγεί» στη λήθη και την άγνοια, δεδομένου ότι πλέον οι νεώτεροι δεν είναι ευθέως συνδεδεμένοι με τα τραγικά γεγονότα. Ωστόσο, ο κ. Κενεβέζος επεσήμανε ότι οι συνέπειες της εισβολής είναι ακόμα απολύτως ορατές και «οι νέες γενιές με τον ίδιο και ακόμη πιο ζωντανό και ανόθευτη ζήλο θα πασχίζουν για αποκατάσταση του δικαίου στην Κύπρο μας». «Παραμένουμε πιστοί στην ευθύνη για λύση και πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι τέλους να το πράττουμε» κατέληξε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην τελετή, επίσης, παρευρέθηκαν εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας, αντιναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, Ευθύμιος Μικρός, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο βουλευτής Γιώργος Κατρούγκαλος, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Tigran Mkrtchyan καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτείας

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων και συλλογικοτήτων, η «Γενική Συνομοσπονδία Ανάπηρων και Θυμάτων Πολέμου», ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου 1974», ο σύλλογος «Κομάντος 74», ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Πεσόντων Αεροπόρων», η «Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας», ο «Σύλλογος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Οικογενειών Αγνοουμένων και Πεσόντων Κυπριακής Τραγωδίας 1974», ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ - Ναπολέων Ζέρβας», η «Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών», η «Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Κύπρος 1974», η «Ένωση Κυπρίων Ελλάδος», η «Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος» και εκπρόσωποι των κυπριακών κομμάτων ΕΔΕΚ, ΑΚΕΛ, Δημοκρατικός Συναγερμός και Κίνημα Οικολόγων-Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί για το συμβάν με το περιπολικό

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ

Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε!