Antonov - Καβάλα: Δεν ανιχνεύθηκε επικίνδυνη ουσία

Μια σορός έχει εντοπιστεί ενώ άλλη μια έχει ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους. Το πόρισμα της αυτοψίας που έγινε από τον ειδικό λόχο του στρατού.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση για την ανάσυρση και των εντοπισμό των υπολοίπων έξι σορών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών.

Οπως περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, οι αρχές ενημερώθηκαν αμέσως μετά την πρόσκρουση πως το αεροσκάφος μετέφερε 11,5 τόνους πυρομαχικά και ακαριαία στήθηκε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στο σημείο.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από τα άγνωστης προέλευσης υλικά, τα οποία βρέθηκαν πέριξ του μοιραίου αεροσκάφους. Η λευκή ουσία άγνωστης προέλευσης που είχαν εντοπίσει τα drones στην περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος δεν είναι ραδιενεργό ή βιολογικό υλικό επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Αυτό είναι, όπως δήλωσε, το πόρισμα της έρευνας που πραγματοποίησαν τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής βιολογικής χημικής άμυνας του ΓΕΕΘΑ που ήρθε από την Αθήνα. Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για την περισυλλογή των σορών του οκταμελούς πληρώματος του αεροσκάφους.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης, συνεργεία της ΕΜΑΚ έχουν ήδη μπει στο πεδίο και με ιδιαίτερη προσοχή προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί με τη βοήθεια drones, οι έξι από τις οκτώ σορούς και αναζητούνται οι άλλες δύο.

Οι σοροί του οκταμελούς πληρώματος θα μεταφερθούν για ιατροδικαστική εξέταση στην Κομοτηνή και από εκεί θα τις παραλάβουν οι διπλωματικές αρχές της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο , οι ομάδες του τάγματος εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς συνεχίζουν το δύσκολο έργο του εντοπισμού των πυρομαχικών που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση γύρω από τα συντρίμμια.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστάσιμης, το έργο των πυροτεχνουργών θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με ιδιαίτερη προσοχή και για το λόγο αυτό δεν θα αρθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις αγροτικές περιοχές Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Την ίδια ώρα τα τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και του δήμου Παγγαίου δίνουν τιτάνιο αγώνα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης καθώς τμήματα των οικισμών Αντιφιλλίππων, Χορτοκοπίου και Παλαιοχωρίου παραμένουν από χθες το βράδυ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ προβλήματα αντιμετωπίζονται και στην υδροδότηση των οικισμών.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι επειδή η βλάβη είναι ακριβώς στο χώρο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος είναι πολύ δύσκολο για τα συνεργεία να πλησιάσουν .

Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουν με γεννήτριες να αποκαταστήσουν ένα μέρος της βλάβης και κυρίως την υδροδότηση σε σημεία των οικισμών.

