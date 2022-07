Κοινωνία

Antonov - Πυροσβεστική: Έκτακτη ενημέρωση για την πτώση του αεροσκάφους

Ανασύρθηκε μια σορός και εντοπίστηκε ακόμη μία. Δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες.



Έκτακτη ενημέρωση για συντριβή του Antonov-12 στην Καβάλα πραγματοποιησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 11,5 τόνων με πυρομαχικά, δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες, ενώ και οι 8 νεκροί είναι ουκρανικής καταγωγής

Αυτή τη στιγμή οι αρχές βρίσκονται στη β' φάση του σχεδίου για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών. Ειδικά συνεργεία είναι επί τόπου για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξουν ασφαλείς οδοί για τη διέλευση των κατοίκων. Στο σημείο βρίσκονται ειδικές δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Μια σορός έχει εντοπιστεί ενώ άλλη μια έχει ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση για την ανάσυρση και των εντοπισμό των υπολοίπων έξι σορών.

Μετά το τραγικό γεγονός της πτώσης του αεροσκάφους, χθες τα ξημερώματα, μετέβησαν άμεσα στο σημείο 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Στη συνέχεια μετέβησαν πυροσβέστες από την 2η και την 4η ΕΜΑΚ, το επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Όλο το βράδυ, η αρμόδια Γραμματεία ήταν σε επικοινωνία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, είπε ο κ. Ιωάννης Αρτοποιός. Στόχος ο καλύτερος συντονισμός και η αξιοποίηση πληροφοριών. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο.

Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος με 112 να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες, όπως και να μην προσεγγίσουν την περιοχή.

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η λευκή ουσία άγνωστης προέλευσης που είχαν εντοπίσει τα drones στην περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος δεν είναι ραδιενεργό ή βιολογικό υλικό επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Αυτό είναι, όπως δήλωσε, το πόρισμα της έρευνας που πραγματοποίησαν τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής βιολογικής χημικής άμυνας του ΓΕΕΘΑ που ήρθε από την Αθήνα. Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για την περισυλλογή των σορών του οκταμελούς πληρώματος του αεροσκάφους.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης, συνεργεία της ΕΜΑΚ έχουν ήδη μπει στο πεδίο και με ιδιαίτερη προσοχή προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί με τη βοήθεια drones, οι έξι από τις οκτώ σορούς και αναζητούνται οι άλλες δύο.

