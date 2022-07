Κόσμος

Ρωσία: “Συστημική απειλή” η μη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

Τι ανέφερε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ για τη μη αναγνώριση της Κριμαίας.

Η άρνηση της Ουκρανίας και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ να αναγνωρίσουν την εξουσία της Μόσχας στην Κριμαία, αποτελεί μία “συστημική απειλή” για τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Η Ρωσία κατέλαβε την χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα από την Ουκρανία το 2014, με την ανατροπή από διαδηλώσεις, ενός Ουκρανού προέδρου που είχε την υποστήριξη της Μόσχας.

Η Μόσχας υποστήριξε τότε, τους αποσχιστές στην περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας.

“Αν κάποιο άλλο κράτος, όπως η Ουκρανία και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πιστεύει ότι η Κριμαία δεν είναι ρωσική, τότε, αυτό το κράτος είναι μία συστημική απειλή για εμάς,” δήλωσε ο Μεντβέντεφ απευθυνόμενος σε βετεράνους του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

