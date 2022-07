Κόσμος

Νότια Αφρική: Μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων το Σάββατο

Εννέα νεκροί το βράδυ του Σαββάτου, από ξεχωριστά περιστατικά ένοπλης βίας σε δύο επαρχίες

Η αστυνομία στη Νότια Αφρική αναζητάει τους ύποπτους δράστες που εμπλέκονται στις δολοφονίες εννέα ατόμων σε ξεχωριστά περιστατικά που έγιναν σε δύο επαρχίες της χώρας, το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές.

Τα τελευταία περιστατικά των πυροβολισμών καταγράφονται σε μία περίοδο αύξησης των θανάτων από την έξαρση της βίας στη χώρα, που έχει έναν από τον υψηλότερο αριθμό δολοφονιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

