Antonov - Πυροσβεστική: Δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες - Ουκρανικής καταγωγής οι νεκροί

Έχει ήδη ανασυρθεί μία σορός και έχει εντοπιστεί μία ακόμη ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση της επιχείρησης.



Δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες στο χώρο όπου κατέπεσε χθες το αεροσκάφος Αντόνοφ, έπειτα από τις μετρήσεις που έγιναν, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός. Όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, έχει ήδη ανασυρθεί μία σορός και έχει εντοπιστεί μία ακόμη ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από όλες τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των υπολοίπων 6 μελών του πληρώματος, όλοι ουκρανικής καταγωγής. Παράλληλα, αυτή την στιγμή έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση της επιχείρησης, με συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού του ελληνικού στρατού και 30 πυροσβέστες για δημιουργία οδών ασφαλούς διέλευσης και μεταφοράς σορών σε χώρο απολύμανσης.

Συνδράμουν επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΕΚΑΒ καθώς και το ελικόπτερο του ενιαίου συντονιστικού κέντρου έρευνας και διάσωσης, ενώ, όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με τη διαρκή παρουσία δυνάμεων που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο εθνικής 'Αμυνας.

Ακόμη, όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όλο το βράδυ ήταν σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, Εθνικής 'Αμυνας, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Περιβάλλοντος καθώς και με την ανεξάρτητη αρχή Διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και την αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό. Μετά το τραγικό γεγονός της πτώσης του αεροσκάφους χθες μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα ανάμεσα στους οικισμούς Αντιφίλιπποι και Παλαιοχώρι στην Ελευθερούπολη Καβάλας μετέβησαν άμεσα στο σημείο 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τις πλησιέστερες πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Στη συνέχεια μετέβησαν πυροσβέστες των ειδικών ομάδων από την 2η και την 4η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά οχήματα περισυλλογής επικίνδυνων υλικών, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος και ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία έχει ήδη εντοπίσει σορούς. Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, σε συνεργασία με όλους τους φορείς εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ενεργειών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα με προτεραιότητες τη δημιουργία αφενός περιμέτρου ασφαλείας αλλά και τον αποκλεισμό της περιοχής του ατυχήματος, δεδομένης της πληροφορίας ότι το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 11,5 τόνους με πυρομαχικά.

Λίγο αργότερα, όπως επισήμανε ο κ. Αρτοποιός, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής του ατυχήματος μέσω μηνύματος από το 112 ώστε προληπτικά να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες εξαιτίας των καπνών που προκλήθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους και της πυρκαγιάς στο σημείο της πρόσκρουσης αλλά και να μην προσεγγίζουν και την περιοχή του ατυχήματος. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας από την πρώτη στιγμή διέθεσε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και στη συνέχεια την ομάδα του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής , βιολογικής, χημικής άμυνας που μετέβη άμεσα στο σημείο του ατυχήματος από την Αθήνα. Επίσης στην περιοχή του δυστυχήματος έχει μεταβεί κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος.

