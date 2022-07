Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Πώς σώθηκε ο 8χρονος που υπέστη ανακοπή - Συγκλονίζει η περιγραφή της διασώστριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διάσωση του παιδιού.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Κρήτης νοσηλεύεται ένα 8χρονο παιδί το οποίο υπέστη ανακοπή την ώρα που έπαιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες σε περιοχή της Μεσαράς όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε υπέστη ανακοπή.

Άμεσα συγγενείς του, του έκαναν ΚΑΡΠΑ ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν τις διαδικασίες για την επαναφορά του στη ζωή μεταφέροντάς το παράλληλα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Εκεί οι γιατροί συνέχισαν την μάχη και επανήλθε ο καρδιολογικός παλμός στο παιδί και αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο.

Οι τρεις παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καλή έκβαση του περιστατικού και που το μικρό παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ που επιλήφθηκε του περιστατικού συγκλονίζει με την περιγραφή της

«Ο πιτσιρικάς δόξα το θεό όλα καλά ..!! Λόγο ότι το περιστατικό έχει πάρει θετικές διαστάσεις θεωρώ υποχρέωση μου να αναφέρω το παρακάτω….

1) ο νονός κάρπα 5 λεπτά …πολλά μπράβο του …

2)Πήγαμε σε 3 λεπτά .

3) στο 1 λεπτό το είχαμε βάλει στο φορείο ….(ήταν εύκολη πρόσβαση και ευχαριστώ πολύ τους οικείους του για την άψογη και ψύχραιμη συμπεριφορά τους)

4) Σε 3 λεπτά στο Κέντρο Υγείας …με όλες τις λακκούβες…και τις κακοτεχνίες του δρόμου από τον Μπομποιανό δρόμο έως το Κ.Υ.(μπράβο μας……)

5) Σε 8 λεπτά οι τρεις ιατροί του Κ.Υ., το νοσηλευτικό προσωπικό…ακόμα και το υπόλοιπο προσωπικό του Κ. Υ., οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι τέλεια συνεργασία με το τηλ. κέντρο ΕΚΑΒ Ηρακλείου για τον συντονισμό μας (ένα μεγάλο ευχαριστώ )… και ταυτόχρονα η τηλ επικοινωνία με παιδίατρους καθώς και τα ΤΕΠ παιδιατρικής Βενιζελείου για ενημέρωση και ετοιμότητα … και για κάθε πάν ενδεχόμενο παρόλο που έχουμε συνοδεία Ιατρό Κ. Υ. Μοιρών … Σ΄ ετοιμότητα και η Μονάδα του ΕΚΑΒ……όλοι λοιπόν πέσαμε για την σωτηρία του πιτσιρικά…..

Παραλαμβάνουμε …όσο και να το πατήσεις το γκάζι …α…. κόβουμε Αγίους Δέκα … Γάμος; ….κατοικημένη περιοχή …χάνουμε χρόνο …. ..α…..βρε καλώς τες .. οι στροφούλες ……Η μητέρα ζαλίζετε ….ο οδηγός δεν σταματάει…..δεν πρέπει …πρώτες βοήθειες .. άνοιγμα παράθυρου …..καλώς ορίσατε στην Αγία Βαρβάρα ……προσπέραση έξω από την Πακρήτια με τράκτορα ..προχωράμε ακάθεκτοι όλοι οι ομάδα … ο αέρας δυναμώνει..προσπαθείς να κρατήσεις τις ισορροπίες και αντιστάσεις (ατμοσφαιρικός αέρας – δύναμη αυτοκινήτου ..) και αγώνα δρόμου στην Εθνική ….αποτέλεσμα 38 λεπτά έξω από τα ΤΕΠ τις παιδιατρικής Βενζελείου….»

Η διασώστρια όμως, η οποία εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και μεταφέρει ασθενείς από κάθε γωνιά του νομού δεν μπορούσε να μην επισημάνει την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

«Θα χαθούν ανθρώπινες ζωές… Ότι και να κάνουν κάποιοι για να σώσουν μία ζωή εάν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στα Κ.Υ. και στα νοσοκομεία δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που όλοι επιθυμούν» και περιγράφει τις δυσκολίες που συνάντησε το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον 8χρονο από τη Μεσαρά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Η μητέρα μάλιστα του παιδιού που το συνόδευε μέσα στο ασθενοφόρο ζαλίστηκε και εννοείται ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου δε σταμάτησε γιατί προείχε η ζωή του 8χρονου παιδιού της.

«Παραπάνω αληθείς στοιχεία αλλά σραχιολοχόντας, όλο τον οδικό άξονα … Είμαστε απαράδεκτοι ν’ ανεχόμαστε όλα αυτά που μας λένε για τον δρόμο ….. Και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία τιμωρία για κανέναν …..

Σε περιστατικό κρανιογκεφαλικ,ή 8 ετών, πήγαμε σε 18 λεπτά στο Βενιζέλειο από τον καινούργιο δρόμο … Συγχωρέσετε για την συμπεριφορά μου και ότι χρησιμοποιώ αυτό το γεγονός για να επισημάνω σε πολλούς …υπευθύνους ότι η κατάσταση είναι τραγική και παίζουν με την ανέχεια μας …

Ας γίνουν λοιπόν όλες οι νόμιμες δίκαιες διαδικασίες και αυξήστε το προσωπικό εργασίας για ένα γρήγορο και όμορφο αποτέλεσμα …

Ξεχνάτε προφανώς ότι ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ αποτελείτε από 24 χωριά ..και περίπου 60 χιλιάδες κατοίκους … Η Μεσσαρά είναι αυτή που δυναμώνει όχι μόνο την Κρήτη αλλά όλη την Ελλάδα μην υποτιμάτε λοιπόν τη νοημοσύνης μας.

Δώστε κίνητρα στον λαό …

Δεν ανήκει σε κανένα τίποτα … ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΞΑΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ …

ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ -ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ….ΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΤΡΕΝΑΡΕΤΕ ,,,,ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΌΠΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ …ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…!!!»

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί για το συμβάν με το περιπολικό

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ

Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε!