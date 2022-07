Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά στον Τρίλοφο (βίντεο)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής.

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Τριλόφου, στη Θεσσαλονίκη.

Το μέτωπο σύμφωνα με την Πυροσβεστική βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού. Ειδικότερα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε περιοχή ανάμεσα στον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι. Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θερμής, Θεόδωρος Παπαδόπουλος ανέφερε πως η φωτιά έχει ελεγχθεί «Δεν απειλήθηκαν κατοικίες στην περιοχή».

Πηγή: thestival.gr