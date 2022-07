Κοινωνία

Antonov - Καβάλα: Ο Σταύρος Κυβράκης περιγράφει στον ΑΝΤ1 την στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους (βίντεο)

Ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της περιφερειακής κοινότητας Καβάλας, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκε κοντά στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους.

O προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της περιφερειακής κοινότητας Καβάλας, Σταύρος Κυβράκης, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκε κοντά στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους Antonov.

Ο κ. Κυβράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Κούρο περιέγραψε την στιγμή που είδε το μοιραίο αεροσκάφος Antonov να πέφτει.

Όπως είπε ήταν σε απόσταση 25χλμ από το σημείο της πρόσκρουσης και όπως περιέγραψε είδε μια τεράστια έκλαμψη και τότε κατάλαβε ότι κάτι έχει συμβεί, ενώ στην συνεχεια τον κάλεσε στο τηλέφωνο ο υπεύθυνος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ο κ. Κυβράκης τόνισε ότι ο πρώτος στόχος ήταν να απομακρυνθούν όλοι από το σημείο, ενώ παραδέχτηκε ότι οι κάτοικοι ήταν τρομαγμένοι μετά την συντριβή του αεροσκάφους.

Ανέφερε ακόμα ότι αμέσως μετά την συντριβή του Antonov υπήρχε μια περίεργη μυρωδιά και τότε πείστηκαν όλοι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το σημείο.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Σταύρος Κυβράκης στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

