Πάτρα: μία σύλληψη για την φωτιά στην Καλλιθέα

Στα χέρια των αρχών ο άνδρας που θεωρείται υπαίτιος για την πυρκαγιά στην Καλλιθέα.

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα από ανακριτικούς υπαλλήλους της διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Αχαΐας, ο οποίος κατηγορείται ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση «Παλιάμπελα», της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας, του δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και έχει ήδη ενημερωθεί η εισαγγελία της Πάτρας.

