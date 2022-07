Οικονομία

Επιχειρηματίας - θύμα διαδικτυακής απάτης: Πώς επιτήδειοι του “ξάφρισαν” τον λογαριασμό (βίντεο)

Επιχειρηματίας έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συναλλαγής, του άδειασαν τον τραπεζικό του λογαριασμό. Το θύμα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 πώς τον εξαπάτησαν.

Ο Χρήστος Τζιαχρήστας ούτε που μπορούσε να φανταστεί πώς η ηλεκτρονική συναλλαγή που θα είχε με έναν ευγενικό επίδοξο πελάτη - θα κατέληγε... στο να του αδειάσουν το τραπεζικό λογαριασμό. Ο επιχειρηματίας περιέγραψε το πως εξαπατήθηκε, μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο, ώστε να ολοκληρωθεί η τραπεζική τους συναλλαγή διαδικτυακά

Ο επίδοξος πελάτης έδειχνε τόσο ψύχραιμος και σίγουρος για τα όσα έκανε - που το θύμα του, δεν κατάλαβε πως την πάτησε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Αποσπώντας κωδικούς του αφαίρεσε 20.000 ευρώ από το λογαριασμό, σχεδόν όλο το ποσό.

Ο επιχειρηματίας ήδη επικοινώνησε με την Τράπεζα, αλλά και με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών στοιχείων των απατεώνων, καθώς και η πορεία των χρημάτων.

Η διαδικτυακή απάτη είναι κάτι που απασχολεί τις Αρχές, τις επιχειρήσεις, τις Τράπεζες αλλά τους συναλλασσόμενους. Οι απατεώνες πάντα προσπαθούν, και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν, να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Οπότε απαιτείται μεγάλη προσοχή σε τέτοιου είδους συναλλαγές.

