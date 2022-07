Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φιλική ισοπαλία με την Λεβερκούζεν

Πολύ καλή εικόνα από τους «πράσινους» απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga.



Με το ισόπαλο 0-0 κι εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην πολύ ισχυρή Μπάγερ Λεβερκούζεν στο γήπεδο «Αλοΐζ Λατίνι» της πόλης Σελ Αμ Ζε, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Κυριακής (17/7) τα φιλικά του επί αυστριακού εδάφους. Πολύ καλή εικόνα από τους «πράσινους» (κι) απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga, με τρομερή πίεση πάνω στην μπάλα και καλή κυκλοφορία για τα δεδομένα της εποχής, όμως του λείπουν ακόμη 1-2 «συστατικά» σε δημιουργία κι εκτέλεση για να πάει αρκετά επίπεδα πιο ψηλά.

Ο Παναθηναϊκός είχε ορισμένες καλές συνεργασίες και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο, όμως η Μπάγερ ήταν εκείνη που έχασε την πρώτη καλή στιγμή στο 19’, όταν ο Φρίμπονγκ βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά, όμως ο Σένκεφελντ έκανε εξαιρετική επέμβαση διώχνοντας σε κόρνερ με τάκλιν.

Στο 30’ από πολύ καλή πίεση των «πράσινων» ψηλά και κλέψιμο του Αλεξανδρόπουλου και πάσα προς τον Αϊτόρ, ο Καταλανός γύρισε και πλάσαρε, αλλά ο Ταπσόμπα πρόλαβε να βάλει τη κόντρα, αποσοβώντας το γκολ.

Στο 32’ ο Παναθηναϊκός πλησίασε ξανά πολύ κοντά στο γκολ, όταν από πολύ ωραία συνεργασία των Γκάνεα και Αϊτόρ και το γύρισμα του τελευταίου στη μικρή περιοχή, ο Ιωαννίδης δεν πρόλαβε για πολύ λίγο να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Λεβερκούζεν έφτασε κοντά στο γκολ, όμως η κεφαλιά του Πογιάνπαλο στο 46’ πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν, ενώ στο 56’ ο Χλόζεκ είχε ένα καλό σουτ μέσα απ’ την περιοχή που έφυγε άουτ.

Στο 75’ από πολύ καλή κυκλοφορία των «πράσινων» και ωραίο γύρισμα του Αϊτόρ, ο νεαρός Σαρδέλης δεν έπιασε καλά το σουτ -αν και βρέθηκε σε καλό σημείο για να απειλήσει- με την μπάλα να φύγει άουτ.

Στο 76’ η Μπάγερ έχασε διπλή ευκαιρία με τον Λοντίγκιν να δείχνει εξαιρετικά αντανακλαστικά στις προσπάθειες των Μπράβο και Πογιάνπαλο, ενώ στο 88’ ο Καμπετσής πλησίασε στο γκολ, όμως η προσπάθειά του αποκρούστηκε απ’ την άμυνα των Γερμανών.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 4-3-3): Μπρινιόλι (46’ Λοντίγκιν), Βαγιαννίδης (46’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ (62’ Μάγκνουσον), Πούγγουρας (46’ Σάρλια), Γκάνεα (46’ Χουάνκαρ), Ρούμπεν (62’ Κουρμπέλης), Αλεξανδρόπουλος (66’ Καρλίτος), Τσέριν (72’ Ηλιάδης), Σ. Παλάσιος (62’ Καμπετσής), Αϊτόρ (78’ Κρυπαράκος), Ιωαννίδης (72’ Σαρδέλης).

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Χεράρδο Σεοάνε, 4-2-3-1): Χραντέτσκι (46’ Λούνεφ), Φρίμπονγκ (46’ Φοσού-Μενσά), Ταπσόμπα (46’ Ταχ), Κοσουνού (46’ Μοναμέι), Μπάκερ (46’ Χίνκαπι), Ντεμιρμπάι, Ε. Παλάσιος, Αζμούν (46’ Μπράβο), Αουρίρ (46’ Αζχίλ), Ντιαμπί (46’ Χλόζεκ), Σικ (46’ Πογιάνπαλο).

