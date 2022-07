Life

Έλον Μασκ: Στην Μύκονο για διακοπές ο μεγιστάνας (βίντεο)

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου επέλεξε το νησί των ανέμων για να περάσει τις διακοπές του, με τη σύντροφό του.



Στην Μύκονο βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Έλον Μασκ. Ο 51χρονος μεγιστάνας απολαμβάνει τις ολιγοήμερες διακοπές του συνοδεία μιας στρατιάς προστασίας αλλά και της εντυπωσιακής συντρόφου του.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου όπου δείπνησε, περιγράφει τον μεγιστάνα ως έναν προσιτό άνθρωπο, χωρίς καμία έπαρση.

«Είναι ένας απλός άνθρωπος, συνομίλησα μαζί του. Δεν κάναμε καμία ιδιαίτερη προετοιμασία, ήρθε από θαλάσσης με σκάφος και τα άτομα της προστασίας που ήταν εκεί ήταν διακριτικότατα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο επιχειρηματίας Νίκος Χανιώτης.

Ο ιδρυτής της Tesla έφτασε αργά το βράδυ της Παρασκευής με ιδιωτικό αεροσκάφος. Η είδηση της άφιξης του έγινε γνωστή μέσω twitter. Ο Μασκ για την διαμονή του στο νησί επέλεξε θαλαμηγό αντί για κάποια βίλα.

«Προς το παρόν μένει στο σκάφος του, σήμερα μάλιστα παρήγγειλε και του πήγαμε φρέσκα ψάρια για να τα μαγειρέψουν εκεί», δήλωσε ο Πρόεδρος Σωματείου Eπιχειρήσεων και Επαγγελματιών Μυκόνου Ηρακλής Ζησιμόπουλος.

Ο Έλον Μασκ είναι ακόμη ένας ανάμεσα στους δεκάδες διάσημους που επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γεγονός που γεμίζει τους επαγγελματίες του τουρισμού με αισιοδοξία.

«Το γεγονός και μόνο ότι ο Έλον Μασκ ή άνθρωποι σαν κι αυτόν επιλέγουν την Μύκονο για τις διακοπές του είναι κάτι το οποίο μας τιμά και δείχνει την σωστή δουλειά που κάνουμε σαν νησί και έχουμε γίνει πλέον παγκόσμιος προορισμός για τους πολύ υψηλού επιπέδου τουρίστες», επισήμανε ακόμα ο κ Ζησιμόπουλος.

Η άφιξη του Μασκ στο νησί των Κυκλάδων γίνεται εν μέσω της μεγάλης δικαστικής του μάχης με το twitter, η οποία και αξιώνει από αυτόν 44 δις δολάρια.

