Φυσικό αέριο: Η Φον ντε Λάιεν στο Αζερμπαϊτζάν με στόχο μια συμφωνία

Η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Οι επαφές της προέδρου της Επιτροπής στο Μπακού.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί την Δευτέρα στο Μπακού, σε αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε η Επιτροπή, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης μετατροπής των ενεργειακών αποθεμάτων σε όπλα από τη Ρωσία, η διαφοροποίηση των ενεργειακών εισαγωγών μας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ» ανέφερε η Επιτροπή με ανάρτηση στο Twitter. «Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος (Ενέργειας) Κάντρι Σίμσον θα βρίσκονται αύριο στο Αζερμπαϊτζάν για να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο το οποίο είδε το πρακτορείο Reuters στις 14 Ιουλίου, η Επιτροπή πρότεινε στις χώρες της ΕΕ μια συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν ώστε να αυξηθούν οι εισαγωγές φυσικού αερίου και να στηριχθεί η επέκταση του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου ώστε να γίνει αυτό.

Η Γερμανία, η τέταρτη σε μέγεθος οικονομία στον κόσμο, προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους διακοπής των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία όταν λήξει η 10μερη περίοδος τακτικής συντήρησης του αγωγού Nord Stream 1, αυτήν την εβδομάδα.

Νωρίτερα, μέσω του Twitter, ο πρεσβευτής της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, Μιχαήλ Ουλιάνοφ, έγραψε: «Η Ρωσία ποτέ δεν αρνήθηκε να συνεχίσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τηρεί πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις της».

