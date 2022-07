Αθλητικά

Όρεγκον - Στεφανίδη: 5η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – “Πάλεψε” για το μετάλλιο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε μία ανάσα από ένα ακόμη μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Όρεγκον των ΗΠΑ.

Στην 4η συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η «χρυσή» το 2017 στο Λονδίνο και «χάλκινη» το 2019 στην Ντόχα, Κατερίνα Στεφανίδη, έμεινε εκτός του βάθρου των νικητών στον τελικό του άλματος επί κοντώ της διοργάνωσης του Όρεγκον και κατετάγη 5η με 4.70μ στην 3η της προσπάθεια.

Παρότι βελτίωσε την καλύτερη επίδοσή της για το 2022 (είχε 4.65μ από τον περασμένο Μάρτιο), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν τα κατάφερε στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε στα 4.80μ (έκανε ένα αποτυχημένο άλμα) και 4.85μ στη συνέχεια (τα έπαιξε όλα για όλα} με αποτέλεσμα να πάρει την 5η θέση στον αγώνα.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έδειξε από την αρχή ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση, περνώντας με άνεση τα δύο πρώτα άλματα που επιχείρησε στα 4.45μ και 4.60μ. Το ίδιο έκαναν και τα άλλα δύο φαβορί για το βάθρο των νικητών, οι Αμερικανίδες Ναζότ και Μόρις.

Τα πράγματα άρχισαν να... σοβαρεύουν στα 4.70μ, ύψος που τόσο η Στεφανίδη όσο και η Ναζότ δεν κατάφεραν να υπερβούν με την πρώτη τους προσπάθεια, σε αντίθεση με την Μόρις η οποία έκανε ένα «καθαρό» άλμα κι έβαλε... πλώρη για τα μετάλλια.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο, η οποία βρέθηκε στο Παγκόσμιο με καλύτερη εφετινή προσπάθεια στα 4.65μ δεν μπόρεσε, παρότι έκανε καλύτερο άλμα, να περάσει το συγκεκριμένο ύψος στην 2η προσπάθειά της, ωστόσο, στην 3η και τελευταία έδειξε την κλάση της και παρέμεινε στη... ζώνη των μεταλλίων κάνοντας season best.

Ο πήχης ανέβηκε στα 4.80μ, όπου η Αυστραλή, Κένεντι έκανε μεγάλο άλμα στην πρώτη της προσπάθεια και μπήκε σε «θέση οδηγού», με την Μόρις που συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις της, αλλά και τη Ναζότ η οποία ήταν σε καταπληκτική μέρα και πέρασε με την πρώτη τα 4.85μ, όπως και η Μόρις με τη δεύτερη. Η Στεφανίδη επιχείρησε στη συνέχεια να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση στο ίδιο ύψος, χωρίς να τα καταφέρει κι έμεινε στην 5η θέση.